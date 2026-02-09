Куда пойти 14 февраля во Львове: события, которые очаруют не только тебя, но и партнера

Львов традиционно остается популярнейшим направлением для романтических путешествий в Украине. Несмотря на вызовы времени город готовит насыщенную программу: от классических оперных представлений до камерных вечеров при свечах и креативных мастер-классов.

Читай в материале, куда можно сходить во Львове 14 февраля и интересно провести время со своим партнером — в материале.

Куда пойти 14 февраля во Львове: перечень событий, которые достойны твоего внимания

Для тех, кто ищет особый уют, Львовский органный зал приглашает на Органный концерт ко Дню святого Валентина — это уникальная возможность услышать величественную музыку в полумраке старинного зала.

Довольно атмосферно будет 14 февраля в Театральном центре Слово и голос, где запланирован вечер джазовой импровизации от пианиста Сергея Кудринецкого.

Не менее популярным и посещаемым в этот день станет Итальянский дворик: одно из самых инстаграммных мест Львова. Здесь можно насладиться глинтвейном под открытым небом под звуки скрипки.

Группа Скрябин в сопровождении оркестра будет принимать зрителей во Львовском Цирке также 14 февраля. Во время концерта вы вместе услышите лучшие песни Андрея Кузьменко о самом главном — любви.

Куда можно пойти 14 февраля во Львове: необычные занятия, которые останутся в памяти

Также можно попробовать и многие другие вещи, если ужин в ресторане или поход в кино кажется скучным и привычным:

Гончарство: в мастерских на площади Рынок организуют парные занятия, где вы сможете вместе вылепить одну чашу или вазу, что станет символом ваших отношений.

Живопись и вино: вечера, где под руководством художника пары рисуют диптихи (две картины, образующие одно целое), попивая локальное вино.

Шоколадный мастер-класс: во Львовской мастерской шоколада можно собственноручно изготовить конфеты с любимыми начинками и подписать их друг для друга.

Поскольку спрос на заведения в центре города в этот день является аномально высоким, рекомендуется бронировать столики или билеты уже сейчас.

