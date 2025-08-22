Куда пойти в Тернополе в День Независимости 2025: благотворительные концерты и патриотические мероприятия

К 34-й годовщине Дня Независимости Украины в Тернополе и области запланированы интересные мероприятия, организованные как местными властями, так и волонтерами.

Большинство из них — благотворительные, с целью помочь нашим защитникам.

Рассказываем, куда можно пойти в этот праздничный день.

Мероприятия в Тернополе

Празднования в Тернополе начнутся заранее. 23 августа в 08:40 в парке Сопильче состоятся торжества, посвященные Дню Государственного флага Украины.

Основные мероприятия к 34-й годовщине Независимости пройдут там же 24 августа в 08:40.

Возле памятника Ивану Франко Муниципальный галицкий камерный оркестр проведет благотворительный концерт Когда в сердце Украина.

Все собранные средства будут переданы на поддержку ВСУ.

Для ценителей украинских традиций 24 августа в 12:00 в Тернопольском областном драматическом театре откроется выставка Вышитые сорочки Тернопольщины: от прошлого до современности, организованная объединением Берегиня.

С 13:00 до 19:00 на территории Храма Воздвижения Честного Креста (Надставна церква) пройдет благотворительная ярмарка.

Молодежь приглашают в креативный кластер Na пошті, где в 19:00 начнется Студенческая независимая вечеринка. Вход в вышиванке — 150 грн, в день мероприятия — 200 грн.

События в области

Многие села Тернопольского района подготовили свои праздничные программы:

В Черныхове, возле символической могилы Борцам за волю України, в 12:00 состоится концерт Мой родной край, моя семья – это все единая Украина.

В это же время в Иванковцах пройдет благотворительно-патриотический концерт Будешь жить, Украина!, а в Малашевцах можно будет послушать концерт Непокоренные духом: Песни Независимости.

В Куровцах, возле символической могилы воинам УПА, стартует концертная программа Моя Украина – единая и свободная.

Праздничные концерты также запланированы в Глядках и Кобзаровке.

В селе Озерна состоится большой концерт и шоу дронов.