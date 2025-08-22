Куда пойти в Киеве в День Независимости 2025: подборка лучших событий города

Совсем скоро Украина отметит свой 34-й День Независимости. И хотя всю свою историю нашим людям приходится проливать кровь и бороться за шанс жить в своей стране, Украина отметит еще не один день рождения.

Обычно в День Независимости во всех городах Украины проводились пышные празднования. И больше всего гостей принимал Киев. Но после начала полномасштабной войны уровень торжеств снизили до такого, который не будет оскорблять чувства украинцев.

Куда пойти на День Независимости Украины 2025 года в Киеве — собрали для тебя лучшие идеи.

Куда пойти в Киеве в День Независимости: выставки в музеях

Сначала поделимся событиями, который организовывает в Киеве городской совет. Среди интересного, куда можно сходить в Киеве на День Независимости, будут следующие события:

выставка Тіні старого Києва, до 30 августа, Музей истории города Киева;

до 30 августа, Музей истории города Киева; выставка одного экспоната Київські традиції, що оживають: кавування, до конца года, Музей истории города Киева.

В этом же музее можно посетить виртуальную экскурсию по Хрещатик 1913 року и Ціна свободи.

В историко-мемориальном музее Михаила Грушевского ко Дню Независимости проходят следующие интересные выставки:

Володимирський шлях Михайла Грушевського;

Коли каштани в Києві цвітуть…;

СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9;

Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років.

В Музее шестидесятничества проходит выставка Український Донбас шістдесятників.

23 августа люди с инвалидностью могут посетить арт-терапию Вчимося малювати і не тільки в Киевском литературно-мемориальном музее Максима Рыльского.

24 августа состоится международная художественная акция Знаки ідентичності, где будут создавать коллекцию полотенец из 20 стран онлайн. Это пройдет на базе Национального музея декоративного искусства Украины.

А в Музее гетманства в День Независимости проведут лекцию Козацькі повстання 1620-х років.

В Музей книги и книгопечатания Украины на День Независимости будет бесплатный вход.

Бесплатные экскурсии на День Независимости в Киеве

На портале КГГА поделились, что в День Независимости в Киеве проведут несколько бесплатных экскурсий для всех желающих. Также будут экскурсии для людей с нарушением слуха в сопровождении переводчика жестового языка.

Экскурсия Незалежність в особистостях , 24 августа в 12.00. Регистрация по ссылке. Экскурсия Шляхами українського права , 24 августа в 11:00. Регистрация по ссылке. Экскурсия Шлях української державності , 24 августа в 11.00. Регистрация по ссылке.

Концерты и другие события в День Независимости в Киеве

Посетить на День Независимости в Киеве можно забег в вышиванках. Он пройдет 24 августа в 07:00 в Урбан-парке на ВДНХ. Участники смогут пробежать 5, 10 или 21 км. Также будут доступны детские забеги и скандинавская ходьба. Участие платное — 1400 грн. Часть денег будет передана на благотворительность. Военные могут участвовать бесплатно.

Если хочется музыки, стоит посетить концерт симфонического оркестра GosOrchestra. Прозвучат известные песни о Киеве, а также хиты ОЭ, ВВ и Скрябина. Все пройдет на террасе River Mall. Билеты стартуют от 490 грн.

А еще однозначно стоит посетить концерт группы Мова и лекцию Альберта Цукренка о золотых десятилетиях украинской эстрады. Событие состоится в Caribbean Club. Стоимость билетов от 800 грн.

В кинотеатре Жовтень состоится благотворительный кинопоказ Вавилон ХХ. Довженко-Центр покажет дебют Ивана Миколайчука. Деньги с продажи билетов пойдут в поддержку института.

В КультМотиве в День Независимости состоится концерт джаза Ивана Литвинова и Дмитрия Войтеха.

В Национальной филармонии Украины пройдет концерт группы Хоре Козацька. Билеты стоят от 400 грн.

А еще ко Дню Независимости проходит фотопроект Світло нескорених.

