Куди піти в Києві на День Незалежності 2025: добірка кращих подій міста

Зовсім скоро Україна відзначить свій 34-й День Незалежності. І хоча всю свою історію нашим людям доводиться проливати кров і боротися за шанс жити у своїй країні, Україна відзначить ще не один свій день народження.

Зазвичай на День Незалежності в усіх містах України проводили пишні святкування. І найбільше гостей приймав Київ. Та після початку повномасштабної війни рівень урочистостей знизили до такого, який не ображатиме почуттів українців.

Куди піти на День Незалежності України 2025 у Києві — зібрали для тебе кращі ідеї.

Куди піти в Києві на День Незалежності: виставки у музеях

Спершу поділимося подіями, які в Києві організовує міська рада. Серед найцікавішого, куди можна сходити в Києві на День Незалежності, будуть такі події:

виставка Тіні старого Києва, до 30 серпня, Музей історії міста Києва;

виставка одного експоната Київські традиції, що оживають: кавування, до кінця року, Музей історії міста Києва.

У цьому ж музеї можна відвідати віртуальну екскурсію Хрещатик 1913 року та Ціна свободи.

В історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського до Дня Незалежності проходять такі цікаві виставки:

Володимирський шлях Михайла Грушевського;

Коли каштани в Києві цвітуть…;

СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9;

Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років.

У Музеї шістдесятництва проходить виставка Український Донбас шістдесятників.

23 серпня люди з інвалідністю можуть завітати на арт-терапію Вчимося малювати і не тільки у Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського.

24 серпня відбудеться міжнародна мистецька акція Знаки ідентичності, де створюватимуть колекцію вибійчаних рушників учасниками з 20 країн онлайн. Це відбудеться на базі Національного музею декоративного мистецтва України.

А в Музеї гетьманства на День Незалежності проведуть лекцію Козацькі повстання 1620-х років.

У Музей книги і друкарства України на День Незалежності буде безкоштовний вхід.

Безкоштовні екскурсії на День Незалежності у Києві

На порталі КМДА поділилися, що на День Незалежності у Києві проведуть кілька безкоштовних екскурсій для всіх охочих. Також будуть екскурсії для людей, які мають порушення слуху в супроводі перекладача жестової мови.

Екскурсія Незалежність в особистостях, 24 серпня о 12:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія Шляхами українського права, 24 серпня об 11:00. Реєстрація за посиланням.

Екскурсія Шлях української державності, 24 серпня об 11:00. Реєстрація за посиланням.

Концерти та інші події на День Незалежності у Києві

Відвідати на День Незалежності у Києві можна забіг у вишиванках. Він пройде 24 серпня о 07:00 в Урбан-парку на ВДНГ. Учасники зможуть пробігти 5, 10 чи 21 км. Також будуть доступні дитячі забіги та скандинавська ходьба. Участь платна — 1400 грн. Частину коштів передадуть на благодійність. Військові можуть брати участь безкоштовно.

Якщо хочеться музики, варто відвідати концерт симфонічного оркестру GosOrchestra. Пролунають відомі пісні про Київ, а також хіти ОЕ, ВВ та Скрябіна. Усе відбудеться на терасі River Mall. Квитки стартують від 490 грн.

А ще однозначно варто завітати на концерт гурту Мова та лекцію Альберта Цукренка про золоті десятиліття української естради. Подія відбудеться у Caribbean Club. Вартість квитків від 800 грн.

У кінотеатрі Жовтень відбудеться благодійний кінопоказ Вавілон ХХ. Довженко-Центр покаже дебют Івана Миколайчука. Кошти з продажу квитків підуть на підтримку інституції.

У КультМотиві на День Незалежності відбудеться концерт джазу Івана Литвинова та Дмитра Войтеха.

У Національній філармонії України відбуватиметься концерт гурту Хорея Козацька. Квитки коштують від 400 грн.

А ще до Дня Незалежності проходить фотопроект Світло нескорених.

