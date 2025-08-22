Куди піти у Тернополі на День Незалежності 2025: благодійні концерти та патріотичні заходи

До 34-ї річниці Дня Незалежності України у Тернополі та області заплановано цікаві заходи, організовані як місцевою владою, так і волонтерами.

Більшість із них — благодійні, щоб допомогти нашим захисникам.

Розповідаємо, куди можна піти цього святкового дня.

Заходи у Тернополі

У Тернополі святкування розпочнеться заздалегідь. Так, 23 серпня о 08:40 у парку Сопільче відбудуться Урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.

Святкування 34-ї річниці Дня Незалежності розпочнеться 24 серпня о 08:40 там же.

Біля пам’ятника Івану Франку відбудеться благодійний концерт Коли в серці Україна за участю Муніципального галицького камерного оркестру.

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Для поціновувачів українських традицій 24 серпня о 12:00 у Тернопільському обласному драматичному театрі відкриється виставка Вишиті сорочки Тернопільщини: від минулого до сучасного, організована творчим об’єднанням Берегиня.

На території Храму Воздвиження Чесного Хреста (Надставна церква) з 13:00 до 19:00 відбудеться благодійний ярмарок.

Молодь може завітати до Na пошті. Креативний кластер, де о 19:00 розпочнеться Студентська незалежна вечірка.

Вхід у вишиванці обійдеться у 150 грн, в день події – 200 грн.

Події в області

Багато сіл Тернопільського району підготували власну програму святкувань.

У Чернихові, біля символічної могили Борцям за волю України, о 12:00 відбудеться мистецька програма Мій рідний край, моя родина – це все єдина Україна.

У цей же час в Іванківцях біля символічної могили відбудеться благодійно-патріотичний концерт Будеш жити, Україно!.

У Малашівцях о 12:00 можна буде почути концерт Нескорені духом: Пісні Незалежності.

У Курівцях біля символічної могили воїнам УПА стартує концертна програма Моя Україна – єдина та вільна.

Концерти також відбудуться о 12:00 в селах Глядки та Кобзарівка.

У селі Озерна запланований великий концерт та шоу дронів.

О 16:00 у Пронятині відбудеться благодійний концерт То все вона, для всіх одна – то наша вільна Україна!.

У Вертелці пройде концертна програма Незалежна і незламна — моя Україна, а у Плесківцях — концерт Сильні, вільні, незалежні!.

В Агроленді відбудуться дві майстерки та благодійний концерт за участю гуртів Без обмежень та 100ЛИЦЯ.

У Бережанах з нагоди свята проведуть благодійний захід, у програмі якого концерт за участю Володимира Вермінського та Надії Гураль, благодійний аукціон та польова кухня.

Раніше ми також розповідали, де відзначити День Незалежності у Львові у 2025 році: найцікавіші заходи та святкова програма.