Хэллоуин является любимым праздником некоторых людей, они готовятся к нему заранее, придумывают образ и грим. А завершающим штрихом может быть маникюр на Хэллоуин.

Даже если ты не празднуешь полноценно, дизайн маникюра хоть немного погрузит тебя в эту атмосферу.

Хотя большинство считает этот праздник мрачным, маникюр может иметь яркие цвета. Мы собрали для тебя идеи маникюра на Хэллоуин 2023.

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Идеи маникюра на Хэллоуин 2023

Маникюр на Хэллоуин в оранжевых оттенках

Оранжевый — однозначно цвет этого дня. В частности, это потому, что символом праздника являются тыквы, а точнее — Тыквоголовый Джек. Традиционно из тыквы вырезают разные лица и ставят внутрь свечу или фонарик.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов / 4 Фотографии

Фото: rosi.nailedit; nails.by.madi.17; hellomaniology; paintstpetefl / Instagram

Маникюр с любимыми героями

Часто на вечеринки наряжаются в образы героев из фильмов ужасов. Также устраивают фестивали по просмотру фильмов этого жанра. Поэтому для дизайна маникюра можно использовать мотивы фильмов.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов / 2 Фотографии

Фото: gocaranzanails; theeclawmasheen / Instagram

“Кровавый” маникюр на Хэллоуин

Хэллоуин ассоциируется с фильмами ужасов, а значит — с пролитой кровью. Поэтому можно сделать “кровавый” маникюр как завершающий элемент образа.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов / 3 Фотографии

Фото: jackiegiardina; nails_by_farkofy; thepolishedbotanist / Instagram

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Минималистичный маникюр на Хэллоуин

Если ты не хочешь рисовать героев ужастиков или делать слишком яркий маникюр, ты можешь выбрать минималистический стиль.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов / 4 Фотографии

Фото: thepolishedbotanist; m._nails_martastasik; jessicajrhoades; leahnicole.nails / Instagram

Маникюр на Хэллоуин в черных оттенках

Вторым главным цветом праздника является черный, поэтому его чаще всего можно увидеть среди идей для маникюра на этот праздник.

Идеи маникюра на Хэллоуин 2023: от минимализма до изображения героев любимых фильмов / 2 Фотографии

Фото: hellboundvault; deco.beauty / Instagram

Тыква является главным украшением Хэллоуина. Ранее мы рассказывали, как сделать тыкву на Хэллоуин как в американских фильмах.

Главное фото: toofastclothing та deco.beauty / Instagram

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