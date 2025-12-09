Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря: чтобы разрушить теневую власть

Украина стремится быть демократическим, правовым европейским государством, и противодействие коррупции — это едва ли не главное условие построения справедливого общества. И что также важно — международной поддержки.

Когда в Украине отмечают Международный день борьбы с коррупцией — в материале.

Международный день борьбы с коррупцией: почему 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря. Эта дата связана с тем, что именно 9 декабря 2003 года во время конференции в городе Мерида, Мексика, была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Этот международный документ устанавливает стандарты предупреждения коррупции, наказания за нее и международное сотрудничество в этой сфере.

Украина также отмечает этот день, поскольку ратифицировала Конвенцию в 2006 году — и таким образом обязалась ввести законодательные акты противодействия коррупции.

Читать по теме НАБУ проводит обыски у нардепки Анны Скороход — ее обвиняют в получении взятки Скороход уже подтвердила факт обысков.

Почему отмечают День борьбы с коррупцией

Коррупция — это не просто взятка. Это крайне негативное социальное и политическое явление, когда власть или служащие используют свои должности для неправомерного обогащения и злоупотребления полномочиями.

Она нивелирует верховенство закона, тормозит развитие экономики и подрывает доверие к государственным институтам.

Для борьбы с коррупцией в Украине был принят Закон “О предотвращении коррупции”. Он устанавливает обязанности чиновников по декларированию имущества и доходов, определяет методы расследования взяточничества, механизм возврата украденных средств и т. д.

Было создано Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины (САП ГПУ).

Громкие антикоррупционные дела 2025 года

2025 год в Украине можно назвать годом борьбы с коррупцией. Одним из самых громких стало дело в энергетическом секторе, когда государственное атомное энергетическое предприятие оказалось в центре расследования по подозрению в схеме взяток и откатов на сумму около ста миллионов долларов.

Из-за этого дела были уволены министры, отвечавшие за энергетику и юстицию, а также ряд других высокопоставленных должностных лиц.

После разоблачения НАБУ и других антикоррупционных органов правительство объявило о переаттестации, аудите и обновлении руководства. Это знак того, что власть реагирует на борьбу с коррупцией и разоблачения.

Читай также: Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана — официально.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!