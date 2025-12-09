Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня: щоб зруйнувати тіньову владу

Україна прагне бути демократичною, правовою європейською державою, і протидія корупції — це чи не головна передумова побудови справедливого суспільства. І що також важливо — міжнародної підтримки.

Коли в Україні відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією — у матеріалі.

Міжнародний день боротьби з корупцією: чому 9 грудня

Міжнародний день боротьби з корупцією відзначають 9 грудня. Ця дата пов’язана з тим, що саме 9 грудня 2003 року під час конференції у місті Меріда, Мексика, була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції.

Цей міжнародний документ встановлює стандарти запобігання корупції, покарання за неї та міжнародну співпрацю у цій сфері.

Україна також відзначає цей день, адже ратифікувала Конвенцію у 2006 році — і таким чином зобов’язалась ввести законодавчі акти протидії корупції.

Чому відзначають День боротьби з корупцією

Корупція — це не просто хабар. Це вкрай негативне соціальне та політичне явище, коли влада або службовці використовують свої посади для неправомірного збагачення та зловживання повноваженнями.

Вона нівелює верховенство закону, гальмує розвиток економіки та підриває довіру до державних інститутів.

Для боротьби з корупцією в Україні був прийнятий Закон “Про запобігання корупції”. Він встановлює обов’язки чиновників щодо декларування майна і доходів, визначає методи розслідування хабарництва, механізм повернення вкрадених коштів тощо.

Було створено Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура Генеральної прокуратури України (САП ГПУ).

Гучні антикорупційні справи 2025 року

2025 рік в Україні можна назвати роком боротьби з корупцією. Однією з найгучніших стала справа в енергетичному секторі, коли державне атомне енергетичне підприємство, опинилося в центрі розслідування за підозрою у схемі хабарів і відкатів на суму близько ста мільйонів доларів.

Через цю справу були звільнені міністри, що відповідали за енергетику та юстицію, та низка інших високопосадовців.

Після викриття НБУ та інших антикорупційних органів уряд оголосив про переатестацію, аудит та оновлення керівництва. Це знак, що влада реагує на боротьбу з корупцією і викриття.

