Международный день незрячих: почему важно говорить об этой дате

Сегодня мир отмечает Международный день незрячих — дату, посвященную повышению осведомленности о проблемах слабовидящих. Этот день ежегодно отмечается 13 ноября

Более 2,2 миллиарда человек в мире испытывают проблемы со зрением, из которых по меньшей мере 1 миллиард случаев можно было бы предотвратить или вылечить. Читай в материале, как возникла идея отмечать этот день и почему важно говорить о нем.

Международный день незрячих 2025: как возникла идея даты

История Международного дня незрячих тесно связана с фигурой французского педагога Валентина Гаюи, родившегося именно 13 ноября 1745 года. Гаюи считается пионером образования для незрячих: в 1785 году он основал в Париже первую в мире школу для слепых детей, где внедрил рельефно-точечную систему письма, впоследствии эволюционировавшую в шрифт Брайля.

Сам день был официально введен в 1946 году Организацией Объединенных Наций, чтобы почтить вклад Гаюи и привлечь внимание к правам и нуждам незрячих. С этого времени этот день стал символом солидарности с людьми, для которых мир закрыт для цветов и форм. Неслучайно дата выбрана именно на день рождения Гаюи — это напоминание о том, как один человек может изменить жизнь миллионов.

Международный день незрячих: почему важно говорить о поддержке людей с недостатками зрения?

В современном мире, где технологии и урбанистика развиваются стремительно, поддержка слабовидящих является не просто актом милосердия, а необходимостью для создания инклюзивного общества.

Например, обучение этикету взаимодействия — как обращаться непосредственно к порокам зрения, а не через спутников, — помогает избежать стигмы и строить доверие. В медицинской сфере важно периодически обновлять планы коммуникации, чтобы эффективно удовлетворять потребности пациентов с визуальными нарушениями.

Кроме того, инновации открывают новые возможности для образования и трудоустройства. В Украине, где по оценкам более 100 тысяч человек имеют серьезные недостатки зрения, общественные организации, такие как Украинское общество слепых, проводят кампании по повышению осведомленности, отмечая необходимость государственной поддержки в сфере реабилитации и интеграции.

Международный день незрячих 2025 года — это возможность не только вспомнить историю, но и призвать к действиям: от индивидуальной помощи к глобальным политикам. Поддержка начинается с понимания, и именно разговоры об этом делают мир более доступным для всех.

