Молитва на Чистый четверг: сильные слова для очищения и покоя

Название Чистый четверг имеет глубокие библейские корни. Оно связано с событием, описанным в Евангелии: во время Тайной вечери Иисус Христос омыл ноги своим ученикам.

Христос сделал это, чтобы показать, что главное в жизни — это смирение и служение другим.

Именно поэтому чистота этого дня — это не столько про физическое очищение, сколько про духовное: очищение души, мыслей и сердца.

Какие молитвы читают в Чистый четверг во время умывания и в течение дня — в материале ниже.

Чистый четверг: традиционные молитвы этого дня

Как исповедь очищает, как вода смывает грязь, так и ты, четверг, будь чистым. Очисти меня, раба Божьего (имя), от всякого зла, от обид, от злых разговоров и пустых споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

***

Во время Тайной вечери Твоей, Сыне Божий, прими меня причастника, ибо врагам Твоим тайн не открою и поцелуя Тебе не дам, как Иуда, но, как разбойник, исповедуюсь Тебе: Помяни меня, Господи, в Царствии Твоем. Аминь.

***

Боже мой! Как велика Твоя любовь к людям! Ты захотел остаться среди нас и под таинственным образом хлеба дал нам Свое Пресвятое Тело и Кровь. Иисусе, склоняясь к ногам апостолов, защити мою душу от всякой гордости и высокомерия. Научи меня служить каждому, кто нуждается в моей помощи. Влей отвагу в мое сердце в трудных обстоятельствах и укрепи безграничное доверие к Твоей защите. Аминь.

Молитвы своими словами на Чистый четверг

Молитва на Чистый четверг во время умывания

Господи, как эта вода очищает мое тело, так очисти мою душу от всего злого. Смой обиды, тревоги и плохие мысли. Наполни меня покоем, добром и светом. Аминь.

***

Господи Иисусе Христе, как Ты омывал ноги Своим ученикам, так очисти и меня от всякой нечистоты — телесной и духовной. Смой с меня грехи, обиды и всё недоброе. Помоги мне жить в чистоте сердца и мыслей. Аминь.

Молитва на Чистый четверг на протяжении дня

Господи, даруй мне в этот святой день достойно пройти путь очищения. Дай мне искреннее покаяние, смирение и любовь к ближним. Научи меня служить другим так, как Ты служил людям. Аминь.

***

Боже, помоги мне сегодня быть добрее к людям. Научи прощать, не держать зла и поступать правильно.

Дай силы сохранять мир в сердце и доверие к Тебе. Аминь.

