Молитва на Чистий четвер: сильні слова для очищення і спокою

Назва Чистий четвер має глибоке біблійне коріння. Вона пов’язана з подією, описаною в Євангелії: під час Таємної вечері Ісус Христос умив ноги своїм учням.

Христос зробив це, щоб показати, що головним в житті є смирення та служіння іншим.

Саме тому чистота цього дня — це не стільки про фізичне очищення, а про духовне: очищення душі, думок і серця.

Які молитви читают у Чистий четвер під час вмивання і протягом дня — у матеріалі.

Чистий четвер: традиційні молитви цього дня

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене, раба Божого (ім’я), від усякого зла, від образи, від злих розмов та марних суперечок. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.

***

Вечері Твоєї тайної днесь, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але, як розбійник, ісповідаюся Тобі: Пом’яни мене, Господи, у Царстві Твоїм. Амінь.

***

Боже мій! Яка велика Твоя любов до людей! Ти захотів залишитися серед нас і під таємничим образом хліба дав нам Твоє Пресвяте Тіло і Кров. Ісусе, до ніг апостолів схилившись, захисти душу мою від усякої пихи й гордості. Навчи мене служити кожному, хто потребує мого служіння. Влий відвагу в моє серце в тяжких обставинах та зміцни безмежну довіру до Твого захисту. Амінь.

Яку молитву читають на Чистий четвер своїми словами

Молитва на Чистий четвер під час вмивання

Господи, як ця вода очищає моє тіло, так очисти мою душу від усього злого. Змий образи, тривоги й погані думки. Наповни мене спокоєм, добром і світлом. Амінь.

***

Господи Ісусе Христе, як Ти омив ноги Своїм учням, так очисти і мене від усякої нечистоти — тілесної й духовної. Змий із мене гріхи, образи й усе недобре. Допоможи мені жити в чистоті серця і думок. Амінь.

Молитва на Чистий четвер протягом дня

Господи, сподоби мене в цей святий день гідно пройти шлях очищення. Дай мені щире покаяння, смирення і любов до ближніх. Навчи мене служити іншим так, як Ти служив людям. Амінь.

***

Боже, допоможи мені сьогодні бути добрішим до людей. Навчи прощати, не тримати зла і чинити правильно. Дай мені сили зберігати мир у серці та довіру до Тебе. Амінь.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!