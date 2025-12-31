Последний день года 2025: слова, которыми стоит попрощаться со старым и пожелать нового

В последний день года мы вспоминаем всё, что прошло — мгновения, которые пролетели. Некоторые из них хочется пережить снова, а некоторые оставляют лёгкую грусть в сердце, и их стоит отпустить.

За этот год мы стали немного мудрее, и именно это — прекрасный повод поздравить друг друга и пожелать, чтобы счастье, которое пришло к нам в этом году, приумножалось в будущем в сто раз!

Последний день года — тёплые поздравления своими словами

Прощай, год минувший! Пусть он оставит после себя только тёплые воспоминания и мудрость. Желаю сердца, полного вдохновения, жизни, захватывающей дух, и друзей рядом, которые превращают будни в праздник.

В этот последний день года желаю тебе ощутить магию прощания со старым и открытия нового. Пусть в твоей жизни появятся новые горизонты и незабываемые приключения. Желаю мира Украине, гармонии в семье, тепла в сердце и вдохновения в каждом дне.

Пусть последний день 2025 года станет волшебным моментом прощания с грустью и тревогами. Желаю, чтобы счастье, как звёзды на ночном небе, умножалось, а любовь и тепло всегда были рядом.

Пусть этот последний день года принесёт тебе спокойствие и тепло. Оставь все неприятности позади, сохрани в сердце только светлые мгновения. Желаю, чтобы новый год дарил радость, надежду и много счастливых дней.

Искренние поздравления с последним днем года друзьям и близким

Пусть последний день года принесёт спокойствие, тепло и улыбки. Желаю, чтобы новый год был полон радости, приключений и ярких моментов!

Прощай, год, что минул! Пусть новый 2026 год дарит здоровье, вдохновение, счастье и верных друзей рядом!

В последний день года желаю тебе отпустить всё лишнее и встретить новый год с верой в любовь и справедливость, с вдохновением и желанием побеждать!

Пусть последний день 2025 года подарит тебе чувство полноты и завершённости, а новый — незабываемые приключения, новые достижения и счастье каждый день!

В последний день года желаю смело мечтать, радоваться каждой минуте и встречать новый год с теплом, счастьем и вдохновением в сердце!

