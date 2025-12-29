Смешные поздравления с Новым годом 2026: строки, после которых будет болеть живот от смеха

Приближение 2026 года — это не только время для подведения итогов, но и отличный повод наконец-то от души посмеяться.

В мире, где мы ежедневно сталкиваемся с вызовами, хорошая шутка в новогоднюю ночь становится настоящим дефицитом — читай в материале смешные поздравления на Новый год 2026 и выбирай, каким из них развеселишь своих близких или знакомых.

Смешные поздравления на Новый год 2026 в прозе

Юмор в прозе всегда выглядит как импровизация. Вот несколько вариантов, которые заставят ваших друзей улыбнуться:

Желаю в 2026 году такую ​​зарплату, чтобы она не вмещалась ни в одно банковское приложение, и такой обмен веществ, чтобы оливье исчезало бесследно для твоей талии!

***

Пусть единственным стрессом в новом году будет выбор: где отдыхать — на Мальдивах или в Карпатах.

***

С Новым годом! Желаю, чтобы в 2026-м успех преследовал тебя так же упорно, как реклама в интернете.

***

Пусть твой Wi-Fi всегда будет летать, а голова после праздников — нет!

***

Желаю тебе в новом году столько денег, чтобы налоговая начала с тобой здороваться первой, и столько счастья, чтобы соседи начали завидовать даже твоему кактусу!

Смешные поздравления с Новым годом 2026: будничные поздравления с ноткой юмора

Желаю тебе в 2026 году бегать за своими мечтами так же быстро, как конь, но при этом не работать, как он!

***

Пусть твоя жизнь будет с “лошадиными” силами под капотом и с иго-го-каким настроением каждый день!

***

Пусть год Коня принесет тебе не только гриву в порядке, но и стальные нервы и железные подковы. И помни: если жизнь становится похожей на скачки, главное — быть всадником, а не барьером!

***

С Новым годом 2026! Пусть твои мечты летят высоко, как дрон, а проблемы падают, как рубль.

***

Желаю тебе, чтобы твоя зарплата росла быстрее, чем цены на бензин, а проблемы таяли, как лед под солнцем.

***

Желаю денег — как у миллиардера, здоровье — как у спортсмена и юмора — как у комика. Пусть год принесет только приятные сюрпризы!

