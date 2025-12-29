Смішні привітання з Новим роком 2026: рядки, після яких болітиме живіт від сміху

Наближення 2026 року — це не лише час для підбиття підсумків, а й чудовий привід нарешті від душі посміятися.

У світі, де ми щодня стикаємося з викликами, добрий жарт у новорічну ніч стає справжнім дефіцитом — читай у матеріалі смішні привітання на Новий рік 2026 та обирай, яким з них розвеселиш своїх близьких чи знайомих.

Смішні привітання на Новий рік 2026 у прозі

Гумор у прозі завжди виглядає як імпровізація. Ось кілька варіантів, які змусять ваших друзів усміхнутися:

Бажаю у 2026 році таку зарплату, щоб вона не вміщалася в жоден банківський додаток, і такий обмін речовин, щоб олів’є зникало безслідно для твоєї талії!

***

Нехай єдиним стресом у новому році буде вибір: де відпочивати — на Мальдівах чи в Карпатах.

***

З Новим роком! Бажаю, щоб у 2026-му успіх переслідував тебе так само наполегливо, як реклама в інтернеті.

***

Нехай твій Wi-Fi завжди буде літати, а голова після свят — ні!

***

Бажаю тобі в новому році стільки грошей, щоб податкова почала з тобою вітатися першою, і стільки щастя, щоб сусіди почали заздрити навіть твоєму кактусу!

Смішні привітання з Новим роком 2026: буденні вітання з ноткою гумору

Бажаю тобі у 2026 році бігати за своїми мріями так само швидко, як кінь, але при цьому не працювати, як він!

***

Нехай твоє життя буде з “кінськими” силами під капотом і з іго-го-го-яким настроєм щодня!

***

Хай рік Коня принесе тобі не лише гриву в порядку, а й сталеві нерви та залізні підкови. І пам’ятай: якщо життя стає схожим на скачки, головне — бути вершником, а не бар’єром!

***

З Новим роком 2026! Нехай твої мрії летять високо, як дрон, а проблеми – падають, як рубль.

***

Бажаю тобі, щоб твоя зарплата зростала швидше, ніж ціни на бензин, а проблеми — танули, як лід під сонцем.

***

Бажаю грошей – як у мільярдера, здоров’я – як у спортсмена і гумору – як у коміка. Хай рік принесе тільки приємні сюрпризи!

