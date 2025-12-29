Християнські привітання з Новим роком 2026: рядки, що хочеться читати знову

Напередодні 2026 року, коли світ готується до нових починань, для багатьох українців особливого значення набувають привітання з глибоким духовним змістом.

Християнські побажання — це не просто слова про успіх, а насамперед молитва за ближнього, заклик до Божого заступництва та подяка Творцю за прожитий час, їх читай у матеріалі.

Християнські вітання з Новим роком 2026: вірші та проза

Ми підготували добірку щирих вітань у прозі та віршах, які допоможуть передати тепло вашої душі рідним, друзям та однодумцям.

Привітання з Новим роком 2026 по-християнськи у прозі

У святкові хвилини важливо нагадати близьким, що вони не самі, адже Господь веде кожного через життєві випробування до світла:

Вітаю з Новим 2026 роком! Нехай прийдешній рік стане часом великої Божої милості для вашої родини. Бажаю, щоб Господь освітлював кожен ваш крок, дарував мир у серці та непохитну віру в краще майбутнє. Нехай Його благословення буде вашим надійним захистом у кожному дні.

***

З Новим роком! Молюся, щоб 2026-й приніс на нашу землю довгоочікуваний мир, а у ваші домівки — душевний спокій. Нехай кожна мить нового року буде сповнена вдячності Господу за Його дари, а любов ближніх надихає на добрі справи.

***

Нехай Господь дарує вам у 2026 році мудрість Соломона та терпіння святих. Нехай кожен день починається з молитви, а закінчується спокоєм у душі. Бажаю, щоб ваше життя було свідченням Божої любові для оточення.

Християнські привітання з Новим роком 2026 у віршах

Хай у кожній миті

Відчувається Божа турбота.

Друзі й рідні

Завжди поруч.

Мудрість і доброта

Супроводжують щодня.

Усмішки стануть

Відображенням віри.

***

Хай в цей рік благословенний

Господь пошле тобі ласку всю,

Щоб ти у вірі незламній

Молитву мовила свою.

***

Нехай в цьому році Божий Дух

Наповнить серця світлом та коханням,

А Божа благодать й опіка

Будуть для тебе надійним покриванням.

***

Нехай цей рік

Принесе світло в душу.

Друзі підтримають,

Рідні надихнуть.

Господь дарує

Здоров’я та терпіння.

Усі труднощі

Стають переможеними.

