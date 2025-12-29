Християнські привітання з Новим роком 2026: рядки, що хочеться читати знову

Напередодні 2026 року, коли світ готується до нових починань, для багатьох українців особливого значення набувають привітання з глибоким духовним змістом.
Християнські побажання — це не просто слова про успіх, а насамперед молитва за ближнього, заклик до Божого заступництва та подяка Творцю за прожитий час, їх читай у матеріалі.
Християнські вітання з Новим роком 2026: вірші та проза
Ми підготували добірку щирих вітань у прозі та віршах, які допоможуть передати тепло вашої душі рідним, друзям та однодумцям.
Привітання з Новим роком 2026 по-християнськи у прозі
У святкові хвилини важливо нагадати близьким, що вони не самі, адже Господь веде кожного через життєві випробування до світла:
Вітаю з Новим 2026 роком! Нехай прийдешній рік стане часом великої Божої милості для вашої родини. Бажаю, щоб Господь освітлював кожен ваш крок, дарував мир у серці та непохитну віру в краще майбутнє. Нехай Його благословення буде вашим надійним захистом у кожному дні.
***
З Новим роком! Молюся, щоб 2026-й приніс на нашу землю довгоочікуваний мир, а у ваші домівки — душевний спокій. Нехай кожна мить нового року буде сповнена вдячності Господу за Його дари, а любов ближніх надихає на добрі справи.
***
Нехай Господь дарує вам у 2026 році мудрість Соломона та терпіння святих. Нехай кожен день починається з молитви, а закінчується спокоєм у душі. Бажаю, щоб ваше життя було свідченням Божої любові для оточення.
Християнські привітання з Новим роком 2026 у віршах
Хай у кожній миті
Відчувається Божа турбота.
Друзі й рідні
Завжди поруч.
Мудрість і доброта
Супроводжують щодня.
Усмішки стануть
Відображенням віри.
***
Хай в цей рік благословенний
Господь пошле тобі ласку всю,
Щоб ти у вірі незламній
Молитву мовила свою.
***
Нехай в цьому році Божий Дух
Наповнить серця світлом та коханням,
А Божа благодать й опіка
Будуть для тебе надійним покриванням.
***
Нехай цей рік
Принесе світло в душу.
Друзі підтримають,
Рідні надихнуть.
Господь дарує
Здоров’я та терпіння.
Усі труднощі
Стають переможеними.
Також читай у матеріалі патріотичні привітання з Новим роком 2026 та обирай, як ти вітатимеш своїх близьких.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!