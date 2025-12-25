Привітання з Новим роком для військових: красномовні слова підтримки захисників

Наближення 2026 року для кожного українця наповнене особливим сенсом. Поки цивільні готуються до свята в тилу, наші воїни продовжують тримати фронт у надскладних умовах.

У цей час слова підтримки стають для них не просто ввічливістю, а справжнім духовним бронежилетом — читай у матеріалі привітання з Новим роком для військових.

Привітання з Новим роком для військових: щирі привітання своїми словами

Ми зібрали варіанти привітань, які допоможуть висловити найщиріші почуття тим, завдяки кому ми зустрічаємо цей рік у вільній країні. Ці тексти підійдуть для особистих повідомлень, дзвінків або листів на фронт:

Наш дорогий Захиснику! Нехай цей 2026 рік стане родом твого тріумфу та безпечного повернення додому. Бажаємо, щоб кожен твій постріл був влучним, а кожна хвилина затишшя — глибокою та відновлювальною. Дякуємо за кожен наш ранок!

Новим роком, герою! Бажаю, щоб у 2026-му небо над твоєю головою стало нарешті мирним, а зв’язок із рідними ніколи не переривався. Нехай твоя сила примножується, а янгол-охоронець не змикає очей ні на мить. Ти — наша гордість і наша надія.

Зі святом! Нехай у новорічну ніч навіть у холодному окопі тебе зігріває тепло наших сердець. Ми тут, у тилу, пам’ятаємо ціну кожної хвилини спокою. Бажаємо сталевих нервів, козацького здоров’я та якнайшвидшої перемоги, яка змінить усе на краще.

2026-й — рік нашої спільної сили! Бажаю міцного тилу, вірних побратимів та Божої опіки. Слава Україні! Героям Слава!

Нехай новий рік принесе ту звістку, на яку чекає кожен окоп і кожна оселя — звістку про Мир після Перемоги. Дякуємо за захист!

Бажаю, щоб у 2026 році твоя зброя була надійною, а вдача — нескінченною. Повертайся живим, на тебе чекає вся країна.

В умовах бойових дій відчуття зв’язку з цивільним життям та усвідомлення того, що про воїна пам’ятають, є критично важливим для морального стану. Навіть коротке “дякую” у новорічну ніч має величезну вагу.

