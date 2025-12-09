Для тебе Новини

Комендантська година на Новий рік 2026: чи змінять правила святкової ночі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Грудня 2025, 13:00 3 хв.
Комендантська година на Новий рік 2026 року
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь