Комендантська година на Новий рік 2026: чи змінять правила святкової ночі

Наближається Новий рік, і багато українців уже планують, як проведуть святкову ніч. Та попри атмосферу очікування та бажання зустріти 2026-й у компанії друзів, головним питанням залишається одне: чи буде комендантська година на Новий рік 2026?

Відповідь влади однозначна — скасовувати чи послаблювати обмеження не планують.

Комендантська година на Новий рік 2026: яка ситуація в Україні

Комендантська година діє в Україні з 24 лютого 2022 року й залишається одним із ключових заходів безпеки у воєнний час. Святкова ніч не стане винятком.

У Києві, як і в більшості регіонів, обмеження діятимуть з 00:00 до 05:00. Військові, поліція та екстрені служби працюватимуть у посиленому режимі. Масових гулянь у столиці не буде — Рада оборони міста рекомендувала відмовитися від проведення будь-яких свят на площах.

Закарпаття та Ужгород — єдина область країни, де комендантську годину не запроваджено взагалі.

Комендантська година на новорічні свята: ключові правила

Під час дії комендантської години заборонено:

Перебувати на вулицях та в громадських місцях;

Пересуватися власним транспортом або пішки без перепустки;

Ігнорувати сигнали повітряної тривоги — у разі небезпеки потрібно пройти до найближчого укриття.

Спецперепустки надаються лише представникам сил оборони та співробітникам критичної інфраструктури.

Комендантська година на Новий рік 2026 року: як працюватиме транспорт

Міський транспорт традиційно зупинятиме роботу з початком комендантської години.

Виняток — залізниця: поїзди ходять за графіком, а пасажири можуть перебувати у вокзалах у нічний час за наявності квитка. Метро після опівночі працюватиме як укриття.

Тим, хто планує поїздки, радять прибувати на станції завчасно.

Чи відмінять комендантську годину на Новий рік 2026

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили: на Різдво та Новий рік комендантську годину не скорочуватимуть та не скасовуватимуть.

До того ж столиця готується до переходу на цифрові перепустки, які можуть запрацювати вже у 2026 році. Над розробкою порядку їх використання працюють КМВА та 12-й Армійський корпус ЗСУ.

Планується створити систему, яка дозволить контролювати пересування транспорту в нічний час у електронному форматі. За ініціативою Києва її можуть поширити і на території області.

Яка комендантська година буде на Новий рік 2026

Станом на зараз режим такий:

Київ та більшість областей: з 00:00 до 05:00;

Закарпатська область: комендантська година відсутня.

У 2024 році режим був аналогічним, і влада наголошує: безпекові ризики війни не дозволяють послаблювати обмеження.

І якщо ти розумієш, що опівночі вже не встигнеш дістатися додому — не ризикуй. Прочитай, що робити, якщо не встигаєш додому до початку комендантської години.

