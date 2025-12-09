Комендантский час на Новый год 2026: изменят ли правила праздничной ночи

Приближается Новый год, и многие украинцы уже планируют, как проведут праздничную ночь. Но несмотря на атмосферу ожидания и желания встретить 2026-й в компании друзей, главным вопросом остается один: будет ли комендантский час на Новый год 2026?

Ответ власти однозначен — отменять или ослаблять ограничения не планируют.

Комендантский час на Новый год 2026: какая ситуация в Украине

Комендантский час действует в Украине с 24 февраля 2022 года и остается одной из ключевых мер безопасности в военное время. Праздничная ночь не станет исключением.

В Киеве, как и в большинстве регионов, ограничения будут действовать с 00:00 до 05:00. Военные, полиция и экстренные службы будут работать в усиленном режиме. Массовых гуляний в столице не будет — Совет обороны города рекомендовал отказаться от проведения любых праздников на площадях.

Закарпатье и Ужгород — единственная область страны, где комендантский час не введен вообще.

Комендантский час на новогодние праздники: ключевые правила

Во время действия комендантского часа запрещено:

Находиться на улицах и в общественных местах;

Передвигаться собственным транспортом или пешком без пропуска;

Игнорировать сигналы воздушной тревоги — в случае опасности нужно пройти в ближайшее укрытие.

Спецпропуска предоставляются только представителям сил обороны и сотрудникам критической инфраструктуры.

Комендантский час на Новый год 2026 года: как будет работать транспорт

Городской транспорт традиционно будет останавливать работу с началом комендантского часа.

Исключение — железная дорога: поезда ходят по графику, а пассажиры могут находиться на вокзалах в ночное время при наличии билета. Метро после полуночи будет работать как укрытие.

Тем, кто планирует поездки, советуют прибывать на станции заблаговременно.

Отменят ли комендантский час на Новый год 2026

В Киевской городской военной администрации подтвердили: на Рождество и Новый год комендантский час не будут сокращать и не будут отменять.

К тому же столица готовится к переходу на цифровые пропуска, которые могут заработать уже в 2026 году. Над разработкой порядка их использования работают КГВА и 12-й Армейский корпус ВСУ.

Планируется создать систему, которая позволит контролировать передвижение транспорта в ночное время в электронном формате. По инициативе Киева её могут распространить и на территории области.

Какой комендантский час будет на Новый год 2026

По состоянию на сейчас режим такой:

Киев и большинство областей: с 00:00 до 05:00;

Закарпатская область: комендантский час отсутствует.

В 2024 году режим был аналогичным, и власть подчеркивает: риски безопасности войны не позволяют ослаблять ограничения.

И если ты понимаешь, что в полночь уже не успеешь добраться домой — не рискуй. Прочитай, что делать, если не успеваешь домой до начала комендантского часа.

