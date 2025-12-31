Останній день року 2025: святкові слова, якими варто попрощатися зі старим і побажати нового

В останній день року ми згадуємо все, що минуло — миті, що пролетіли: деякі з них хочеться пережити знову, а деякі залишають легкий сум у серці, і їх варто відпустити.

За цей рік ми стали трохи мудрішими, і саме це — чудова нагода привітати один одного та побажати, щоб щастя, яке прийшло до нас цього року, примножувалося в майбутньому в сто разів!

Останній день року 2025 — теплі привітання своїми словами

Прощай, рік минулий! Хай він залишить по собі лише теплі спогади та мудрість. Бажаю серця, повного натхнення, життя, що захоплює дух, і друзів поруч, які перетворюють будні на свято.

У цей останній день року бажаю тобі відчути магію прощання зі старим і відкриття нового. Хай у твоєму житті з’являться нові горизонти та незабутні пригоди. Бажаю миру Україні, гармонії в родині, тепла в серці та натхнення у кожному дні.

Нехай останній день 2025 стане чарівною миттю прощання з сумом і тривогами. Бажаю, щоб щастя, як зорі на нічному небі, множилося, а любов і тепло завжди були поруч.

Нехай цей останній день року принесе тобі спокій і тепло. Залиш усі негаразди позаду, збережи у серці лише світлі миті. Бажаю, щоб новий рік дарував радість, надію та багато щасливих днів.

Щирі привітання з останнім днем 2025 року друзям та рідним

Нехай останній день року принесе спокій, тепло й усмішки. Бажаю, щоб новий рік був повний радості, пригод і яскравих моментів!

Прощай, рік, що минув! Хай новий 2026 дарує здоров’я, натхнення, щастя та вірних друзів поруч!

В останній день року бажаю тобі відпустити все зайве й зустріти новий рік з вірою в любов і справедливість, з натхненням і бажанням перемог!

Нехай останній день 2025 подарує тобі відчуття повноти і завершеності, а новий — незабутні пригоди, нові досягнення і щастя щодня!

В останній день року бажаю сміливо мріяти, радіти кожній миті і зустрічати новий рік із теплом, щастям і натхненням у серці!

