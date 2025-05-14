Поздравления с днем ​​рождения крестницы в прозе, в стихах, своими словами

Тебя выбрали крестной мамой (отцом), и у крестницы именины или в день рождения, и ты думаешь, как найти самые точные слова, которые во всех оттенках передадут твои чувства к ней. Мы подготовили подборку поздравлений с днем ​​рождения крестницы в стихах и прозе — читай и выбирай лучшие.

Поздравления с днем ​​рождения крестницы в прозе

Говорят, что пожелания, высказанные от всей души, непременно сбываются! Поэтому вложи в свое поздравление крестнице море искренней любви и по-настоящему родительского тепла.

Милая моя доченька! Мой ангелочек! Желаю в твой день рождения, чтобы ты никогда не грустила, чтобы улыбка сияла на твоем личике, как солнышко, чтобы все твои розовые мечты превратились в чудесную реальность! А я, как твоя крестная (-ый), всегда помогу тебе сделать правильный выбор! С днем ​​рождения тебя, моя девочка!

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Лучшей в мире, самой прекрасной принцессе, моей крестнице в ее день рождения я пожелаю, чтобы ее жизнь превратилась в добрую волшебную сказку! Пусть рядом будут преданные друзья, прекрасный принц с целым королевством, которое он положит к твоим ногам! Пусть небо улыбается тебе солнышком, цветы радуют своей красотой, а ты сама будешь чувствовать себя счастливо и беззаботно!

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Лучшей, прекрасной, доброй, умной девочке — моей крестнице, в ее день рождения шлю свои поздравления! Желаю тебе радоваться каждому новому дню, чаще улыбаться и не унывать! Будь счастлива, моя крошка, будь здорова и любима! Верь в лучшее — и жизнь принесет тебе невероятно прекрасные сюрпризы!

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В твой день рождения, моя дорогая доченька, моя крестница, желаю тебе веры, надежды и любви. Пусть они будут рядом с тобой всю жизнь! Пусть они дают тебе силы уверенно идти дальше, наслаждаться каждым днем, мечтать, любить и ждать хороших новостей. Люблю тебя и желаю тебе крепкого здоровья и безграничного счастья!

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Дорогая моя, любимая крестница, моя доченька! Помню, как когда-то держала тебя на руках совсем крохой. А теперь ты быстро растешь, стала такой красивой и умной девочкой! Желаю тебе, чтобы все заветные желания непременно сбылись! Чтобы тебе встречались только добрые люди, друзья были верными, а любимый — преданным. Оставайся таким же лучезарным солнышком, какая ты сейчас есть!

Поздравления с днем ​​рождения крестницы своими словами

Сегодня твой особенный день, моя маленькая замечательная девочка, моя крестница! Сегодня — твой день рождения. Хочу поздравить тебя с новым годом жизни и пожелать вырасти очень красивой, здоровой и счастливой девушкой. Никогда не сдаваться и не отступать, быть успешной и любимой

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Милое мое солнышко, дорогая моя девочка, любимая крестница! Ты, как светлый ангелочек, мы радуемся, что ты есть у нас! Будь самой счастливой из всех в этом бескрайнем мире. Пусть твоя жизнь превратится в настоящую прекрасную сказку, которая никогда не кончится! Сильно и искренне любим тебя, наша девочка!

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Крестница моя, доченька милая! Так хочется видеть тебя чаще и баловать тебя! Сегодня, в твой день рождения, прими мой подарок и сладости, лучшие поздравления и теплые объятия! Красавица моя, пусть твои деньки будут наполнены смехом, а будущее будет беззаботным и безопасным! Будь счастлива и весела!

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Любимая моя крестная доченька! Ты для меня родная, я часто думаю о тебе и желаю добра! Прими в свой день рождения мои искренние поздравления! Пусть сбываются все твои заветные желания, пусть всегда будет тепло и уютно на душе, а твоя доброта и нежность согревает всю семью! Удачи тебе, моя красавица!

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Девочка моя, милая моя крестница, с праздником! Твое рождение — счастье для всех нас! Ты даришь добро и тепло, пусть так будет всегда! Желаю тебе любить жизнь, добиваться успехов, создавать новое, наслаждаться каждым днем! Пусть мечты дают тебе крылья, а мы будем поддерживать тебя и помогать!

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Крестнице поздравления с днем ​​рождения в стихах

Крестница моя,

Девочка родная,

С днём рождения!

Счастья пожелаю,

И друзей тебе

Верных и хороших,

Ясных дней в судьбе

Добрых и погожих!

***

Малышка, очень я тобой горжусь,

Пусть крестик на груди хранит тебя.

За крестницу тихонько помолюсь

И в церкви свечку я зажгу любя.

Пусть в день рожденья твой, мой ангелок,

Ковер из роз раскинется у ног!

***

У тебя сегодня день рождения!

Я желаю счастья и везения,

Чтоб цвела в душе твоей весна,

Крестница любимая моя!

***

Крестница родная, с днем рождения!

Пусть все сбудется, пусть все случится,

И однажды без предупреждения

Счастье в жизнь большое постучится!

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