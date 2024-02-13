Самые теплые слова любимому человеку — всегда желанные и нужнее подарков. В День влюбленных хочется подобрать нужные слова — дальше в материале ищи поздравление с Днем святого Валентина мужу в прозе и стихах.

Поздравление с Днем святого Валентина в прозе

Самый родной, любимый и тот, кто умеет любить! Все это — о тебе! Радуюсь каждому дню, что проводим вместе и уверена: дальше у нас будет только лучшая жизнь. Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Пусть наша любовь не угасает!

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Поздравляю с Днем святого Валентина! Любимый, пусть удача всегда держит тебя под своим крылом, а покой для души и сердца ты всегда найдешь рядом со мной. Крепко обнимаю, страстно целую — люблю тебя!

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С Днем влюбленных, с Днем святого Валентина! Сегодня день, когда говорить о своих чувствах можно и нужно повсюду, в любую свободную минуту, поэтому я радуюсь, что могу говорить о них тебе. Поздравляю тебя и желаю, чтобы жизненная тропа наша была широкой и прямой! Пусть несогласия обходят нас, но если таковые будут — знай, что я буду рядом. Люблю тебя!

Поздравление с днем святого Валентина мужу в стихах

Моё счастье, моя нежность и отрада,

В День влюблённых снова повторю:

Ты мечта моя, моя награда,

За тебя я жизнь благодарю.

И при свете дня, и ночью тёмной,

Сквозь летящие мгновенья и года,

Этот праздник нужен, чтоб напомнить:

Я люблю тебя! Сегодня и всегда.

***

Слова любви к тебе летят

Волшебной Валентинкой

И солнце в небе февраля

Застыло зимней льдинкой.

И звезды, солнце и зарю

Дарю тебе сердечно.

Ты знай, что я тебя люблю

Всегда. Безмерно. Вечно.

***

Сколько звездочек на небе,

Сколько камешков в воде,

Столько сладких поцелуев

Посылаю я тебе!

Раньше мы тоже рассказывали тебе, как удивить на День святого Валентина романтических людей: ищи в другом материале стихи известных украинских классиков, которыми можно поздравить с Днем влюбленных.

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