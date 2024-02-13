Самые теплые слова любимому человеку — всегда желанные и нужнее подарков. В День влюбленных хочется подобрать нужные слова — дальше в материале ищи поздравление с Днем святого Валентина мужу в прозе и стихах.
Самый родной, любимый и тот, кто умеет любить! Все это — о тебе! Радуюсь каждому дню, что проводим вместе и уверена: дальше у нас будет только лучшая жизнь. Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Пусть наша любовь не угасает!
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Поздравляю с Днем святого Валентина! Любимый, пусть удача всегда держит тебя под своим крылом, а покой для души и сердца ты всегда найдешь рядом со мной. Крепко обнимаю, страстно целую — люблю тебя!
С Днем влюбленных, с Днем святого Валентина! Сегодня день, когда говорить о своих чувствах можно и нужно повсюду, в любую свободную минуту, поэтому я радуюсь, что могу говорить о них тебе. Поздравляю тебя и желаю, чтобы жизненная тропа наша была широкой и прямой! Пусть несогласия обходят нас, но если таковые будут — знай, что я буду рядом. Люблю тебя!
Моё счастье, моя нежность и отрада,
В День влюблённых снова повторю:
Ты мечта моя, моя награда,
За тебя я жизнь благодарю.
И при свете дня, и ночью тёмной,
Сквозь летящие мгновенья и года,
Этот праздник нужен, чтоб напомнить:
Я люблю тебя! Сегодня и всегда.
Слова любви к тебе летят
Волшебной Валентинкой
И солнце в небе февраля
Застыло зимней льдинкой.
И звезды, солнце и зарю
Дарю тебе сердечно.
Ты знай, что я тебя люблю
Всегда. Безмерно. Вечно.
Сколько звездочек на небе,
Сколько камешков в воде,
Столько сладких поцелуев
Посылаю я тебе!
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