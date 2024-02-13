Найтепліші слова коханій людині — завше бажаніші та потрібніші за подарунки. У День закоханих хочеться підібрати потрібні слова — тож далі у матеріалі шукай привітання з Днем святого Валентина чоловікові у прозі та віршах.

Привітання з Днем святого Валентина у прозі

Найрідніший, коханий та той, хто вміє кохати! Все це — про тебе! Радію кожному дню, що проводимо разом і впевнена: далі у нас буде тільки краще життя. Вітаю тебе з Днем святого Валентина! Нехай наше кохання не згасає!

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Вітаю з Днем святого Валентина! Коханий, нехай удача завжди тримає тебе під своїм крилом, а спокій для душі та серця ти завжди знайдеш поруч мене. Міцно обіймаю, пристрасно цілую — кохаю тебе!

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З Днем закоханих, з Днем святого Валентина! Сьогодні день, коли говорити про свої почуття можна і потрібно всюди, у будь-яку вільну хвилину — тож я радію, що можу казати про них тобі. Вітаю тебе й бажаю, аби життєва стежка наша була розлогою та прямою! Нехай незгоди обходять нас, але якщо такі траплятимуться — знай, що я буду поряд. Кохаю тебе!

Привітання з днем святого Валентина чоловікові у віршах

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Раніше ми також розповідали тобі, як вразити на День святого Валентина романтичних людей: шукай в іншому матеріалі вірші відомих українських класиків, якими можна привітати з Днем закоханих.

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