Поздравление с днем ​​рождения зятю от любимой тещи: те самые слова и юморные стихи

Вряд ли найдешь более веселую анекдотичную парочку, чем теща и зять! Они постоянно подкалывают друг друга, и никак не поделят свою безграничную и общую любовь: жену и дочь! Но каким бы бурным ни было обыденное общение, в глубине души каждая теща желает зятю только лучшего, ведь если ему хорошо, то и в семье — счастье! Лучшие поздравления для любимого зятя с днем ​​рождения читай в нашем материале.

Поздравления зятю с днем рождения своими словами

Дорогой, любимый зять! Я тебя поздравляю с твоим днем ​​рождения! Счастья тебе большого, здоровья крепкого! Пусть будет у тебя с женой сладкая любовь и достаток в доме! Береги свою жену, на руках ее носи! В доме порядок храни и меня в гости чаще жди! Я тебя, сынок, люблю и желаю тебе долгих лет жизни!

Если зять действительно тебе, как любимый сын, беспокоится о дорогой теще и искренне ждет в гости, можно подготовить такое поздравление с днем ​​рождения зятю.

С днем рождения, милый зять! Ты для меня как сын! И я так благодарна тебе, что не забываешь меня и считаешь мамой, и заботишься обо мне, как о своих родителях! Желаю тебе, чтобы ты всегда принимал правильные решения, чтобы тебе все удавалось! На работе тебя уважали и любили, хорошо платили! А сегодня — хорошего тебе праздника!

В этот прекрасный день я хочу поздравить любимого зятя самыми теплыми словами. Ты стал мне сыном! И я благодарю тебя за все то тепло и любовь, которые ты даришь моей дочери. Желаю тебе стального здоровья и железной выдержки, но пусть сердце твое остается добрым и мягким! Искренней вам с женой любви! И пусть жизнь радует приятными событиями и яркими эмоциями. С днем рождения, дорогой мой!

Ищешь особые слова? Вспоминаешь теплые душевные вечера, проведенные вместе с семьей дочери?

Подготовь такое теплое поздравление с днем ​​рождения. Зять будет доволен!

Я благодарю тот день, когда в нашей родне появился еще один настоящий мужчина — наш любимый зять! От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе богатырского здоровья, огромного везения, бодрости духа, веры в лучшее, стабильности и процветания. Пусть карьера летит без помех к новым высотам. Удачи всегда и во всем!

Дорогой сыночек, зятек! Хочу, чтобы ты знал, как я ценю твою помощь и поддержку! Желаю тебе, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые, честные люди, чтобы рядом были преданы друзья, а моя дочь и внуки любили и беспокоились о тебе каждый день и долгие годы! Пусть Бог помогает тебе во всех делах твоих! С днем рождения, родной!

Поздравления зятю с днем рождения в веселых стихах

Зятя можно поздравить с днем ​​рождения зятю своими словами, а можно и в стихах. Мы подготовили небольшую подборку веселых и остроумных рифм:

***

Зять дорогой! Красивый, молодой!

Желаю тебе, сынок, денег целый воз!

Удачи, любви, всякого процветания!

Зарплаты высокой, детей послушания.

Отдыхал чтоб на море, а не только на даче, во всем тебе я желаю удачи!

Домашней заботы, любви, красоты, пусть точно сбываются ваши мечты!

А вот хорошее поздравление любимому зятю с днем ​​рождения, которое можно выучить за минутку! Остроумное стихотворение придает градусу веселье и подогревает настроение не хуже бокала хорошего вина!

***

С днем рождения поздравляю

Я тебя, любимый зять.

И хочу тебя сегодня

Крепко-накрепко обнять.

Пусть всегда на первом месте

Будет у тебя семья,

Чтобы веселой и счастливой

Дочь моя с тобой была!

Растопить сердце поможет и поздравление с днем ​​рождения зятю в следующих стихотворных строках:

***

Зять любимый, поздравляю тебя!

Будь здоров, симпатичен,

С дочкой моей — романтичен,

Будь лучшим мужчиной, добрым папой

И с хорошей зарплатой!

Живи долго, бед не знай.

Меня, зятек, не забывай!

С днем ​​рождения тебя, родненький!

Пусть наши приветствия помогут тебе протоптать дорожку к сердцу зятя, и он наконец поймет, какое неоценимое сокровище — его любимая теща!

