Поздравление с днем ​​рождения зятю от любимой тещи: те самые слова и юморные стихи

Вряд ли найдешь более веселую анекдотичную парочку, чем теща и зять! Они постоянно подкалывают друг друга, и никак не поделят свою безграничную и общую любовь: жену и дочь! Но каким бы бурным ни было обыденное общение, в глубине души каждая теща желает зятю только лучшего, ведь если ему хорошо, то и в семье — счастье! Лучшие поздравления для любимого зятя с днем рождения читай в нашем материале.
Поздравления зятю с днем рождения своими словами
- Дорогой, любимый зять! Я тебя поздравляю с твоим днем рождения! Счастья тебе большого, здоровья крепкого! Пусть будет у тебя с женой сладкая любовь и достаток в доме! Береги свою жену, на руках ее носи! В доме порядок храни и меня в гости чаще жди! Я тебя, сынок, люблю и желаю тебе долгих лет жизни!
Если зять действительно тебе, как любимый сын, беспокоится о дорогой теще и искренне ждет в гости, можно подготовить такое поздравление с днем рождения зятю.
- С днем рождения, милый зять! Ты для меня как сын! И я так благодарна тебе, что не забываешь меня и считаешь мамой, и заботишься обо мне, как о своих родителях! Желаю тебе, чтобы ты всегда принимал правильные решения, чтобы тебе все удавалось! На работе тебя уважали и любили, хорошо платили! А сегодня — хорошего тебе праздника!
- В этот прекрасный день я хочу поздравить любимого зятя самыми теплыми словами. Ты стал мне сыном! И я благодарю тебя за все то тепло и любовь, которые ты даришь моей дочери. Желаю тебе стального здоровья и железной выдержки, но пусть сердце твое остается добрым и мягким! Искренней вам с женой любви! И пусть жизнь радует приятными событиями и яркими эмоциями. С днем рождения, дорогой мой!
Ищешь особые слова? Вспоминаешь теплые душевные вечера, проведенные вместе с семьей дочери?
Подготовь такое теплое поздравление с днем рождения. Зять будет доволен!
- Я благодарю тот день, когда в нашей родне появился еще один настоящий мужчина — наш любимый зять! От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе богатырского здоровья, огромного везения, бодрости духа, веры в лучшее, стабильности и процветания. Пусть карьера летит без помех к новым высотам. Удачи всегда и во всем!
- Дорогой сыночек, зятек! Хочу, чтобы ты знал, как я ценю твою помощь и поддержку! Желаю тебе, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые, честные люди, чтобы рядом были преданы друзья, а моя дочь и внуки любили и беспокоились о тебе каждый день и долгие годы! Пусть Бог помогает тебе во всех делах твоих! С днем рождения, родной!
Поздравления зятю с днем рождения в веселых стихах
Зятя можно поздравить с днем рождения зятю своими словами, а можно и в стихах. Мы подготовили небольшую подборку веселых и остроумных рифм:
***
Зять дорогой! Красивый, молодой!
Желаю тебе, сынок, денег целый воз!
Удачи, любви, всякого процветания!
Зарплаты высокой, детей послушания.
Отдыхал чтоб на море, а не только на даче, во всем тебе я желаю удачи!
Домашней заботы, любви, красоты, пусть точно сбываются ваши мечты!
А вот хорошее поздравление любимому зятю с днем рождения, которое можно выучить за минутку! Остроумное стихотворение придает градусу веселье и подогревает настроение не хуже бокала хорошего вина!
***
С днем рождения поздравляю
Я тебя, любимый зять.
И хочу тебя сегодня
Крепко-накрепко обнять.
Пусть всегда на первом месте
Будет у тебя семья,
Чтобы веселой и счастливой
Дочь моя с тобой была!
Растопить сердце поможет и поздравление с днем рождения зятю в следующих стихотворных строках:
***
Зять любимый, поздравляю тебя!
Будь здоров, симпатичен,
С дочкой моей — романтичен,
Будь лучшим мужчиной, добрым папой
И с хорошей зарплатой!
Живи долго, бед не знай.
Меня, зятек, не забывай!
С днем рождения тебя, родненький!
Пусть наши приветствия помогут тебе протоптать дорожку к сердцу зятя, и он наконец поймет, какое неоценимое сокровище — его любимая теща!
