Поздравление на Второй Святой вечер: от прозы к стихам

Второй сочельник — это время щедрований, колядок и теплых пожеланий для близких. В 2026 году этот праздник приобретает особое значение, ведь в условиях вызовов он напоминает о единстве семьи и традициях.

Если ты ищешь способы поздравить родных или друзей, мы подготовили подборку искренних поздравлений своими словами и в стихах — читай их в материале.

Поздравление на Второй Сочельник своими словами

Поздравляю с Вторым Сочельником! Пусть вечерняя заря принесет в ваш дом свет надежды, а Божья благодать оберегает каждого нашего защитника. Желаю, чтобы святая вода омыла все тревоги, а в сердце остались только вера, любовь и несокрушимость. Со святым ужином вас!

***

Во второй сочельник желаю тебе щедрости судьбы: любви, как в сказке, успехов на работе и мира в душе. Пусть год будет полон радости и новых приключений!

***

Со Святым вечером! Пусть за вашим столом царит согласие, а в доме — уют. Желаю, чтобы грядущее Крещение Господне даровало здоровье и силы на весь следующий год. Пусть Бог хранит вашу семью!

***

Со вторым Сочельником, родные! Пусть щедрая кутья на столе символизирует сладкую жизнь, а колядки наполняют сердце надеждой. Желаю, чтобы год был полон успехов, любви и добра.

***

Пусть этот Сочельник наполнит душу спокойствием. Желаю мира нашей земли, света — каждому дому и тепла — каждому сердцу. Счастливых праздников и Божьего благословения!

Поздравления на Второй Сочельник в стихах

Святвечір прийшов — радіють усі,

Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.

Добра і тепла я вам бажаю,

Хай Господь ваш дім оберігає!

***

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

