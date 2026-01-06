Поздравление на Второй Святой вечер: от прозы к стихам

Второй сочельник — это время щедрований, колядок и теплых пожеланий для близких. В 2026 году этот праздник приобретает особое значение, ведь в условиях вызовов он напоминает о единстве семьи и традициях.
Если ты ищешь способы поздравить родных или друзей, мы подготовили подборку искренних поздравлений своими словами и в стихах — читай их в материале.
Поздравление на Второй Сочельник своими словами
Поздравляю с Вторым Сочельником! Пусть вечерняя заря принесет в ваш дом свет надежды, а Божья благодать оберегает каждого нашего защитника. Желаю, чтобы святая вода омыла все тревоги, а в сердце остались только вера, любовь и несокрушимость. Со святым ужином вас!
Во второй сочельник желаю тебе щедрости судьбы: любви, как в сказке, успехов на работе и мира в душе. Пусть год будет полон радости и новых приключений!
Со Святым вечером! Пусть за вашим столом царит согласие, а в доме — уют. Желаю, чтобы грядущее Крещение Господне даровало здоровье и силы на весь следующий год. Пусть Бог хранит вашу семью!
Со вторым Сочельником, родные! Пусть щедрая кутья на столе символизирует сладкую жизнь, а колядки наполняют сердце надеждой. Желаю, чтобы год был полон успехов, любви и добра.
Пусть этот Сочельник наполнит душу спокойствием. Желаю мира нашей земли, света — каждому дому и тепла — каждому сердцу. Счастливых праздников и Божьего благословения!
Поздравления на Второй Сочельник в стихах
Святвечір прийшов — радіють усі,
Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.
Добра і тепла я вам бажаю,
Хай Господь ваш дім оберігає!
У Святвечір, в тихий час зимовий,
Коли зірка засвітить в небесах,
Хай щастя запанує в кожнім домі,
І радість заіскриться в очах.
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю.
Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
