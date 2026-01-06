Привітання на Другий Святий вечір: від прози до віршів

Другий Святвечір — це час щедрувань, колядок і теплих побажань для близьких. У 2026 році це свято набуває особливого значення, адже в умовах викликів воно нагадує про єдність родини та традиції.

Якщо ти шукаєш способи привітати рідних чи друзів, ми підготували добірку щирих привітань своїми словами та у віршах — читай їх в матеріалі.

Привітання на Другий Святвечір своїми словами

Вітаю з Другим Святвечором! Нехай вечірня зоря принесе у ваш дім світло надії, а Божа благодать оберігає кожного нашого захисника. Бажаю, щоб свята вода омила всі тривоги, а в серці залишилися тільки віра, любов та незламність. Зі святою вечерею вас!

***

На другий Святвечір бажаю тобі щедрості долі: кохання, як у казці, успіхів на роботі та миру в душі. Нехай рік буде сповнений радості та нових пригод!

***

Зі Святим вечором! Нехай за вашим столом панує злагода, а в домі — затишок. Бажаю, щоб прийдешнє Хрещення Господнє дарувало здоров’я та сили на весь наступний рік. Нехай Бог береже вашу родину!

***

З другим Святвечором, рідні! Нехай щедра кутя на столі символізує солодке життя, а колядки наповнюють серце надією. Бажаю, щоб рік був повен успіхів, любові та добра.

***

Нехай цей Святвечір наповнить душу спокоєм. Бажаю миру нашій землі, світла — кожному дому і тепла — кожному серцю. Щасливих свят та Божого благословення!

Привітання на Другий Святвечір у віршах

Святвечір прийшов — радіють усі,

Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.

Добра і тепла я вам бажаю,

Хай Господь ваш дім оберігає!

***

У Святвечір, в тихий час зимовий,

Коли зірка засвітить в небесах,

Хай щастя запанує в кожнім домі,

І радість заіскриться в очах.

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю.

***

Під обрусом — сіно,

На обрусі — свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Раніше ми писали, як приготувати мак для куті — читай у матеріалі, які є основні секрети варіння.

