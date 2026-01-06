Привітання на Другий Святий вечір: від прози до віршів

Другий Святвечір — це час щедрувань, колядок і теплих побажань для близьких. У 2026 році це свято набуває особливого значення, адже в умовах викликів воно нагадує про єдність родини та традиції.
Якщо ти шукаєш способи привітати рідних чи друзів, ми підготували добірку щирих привітань своїми словами та у віршах — читай їх в матеріалі.
Привітання на Другий Святвечір своїми словами
Вітаю з Другим Святвечором! Нехай вечірня зоря принесе у ваш дім світло надії, а Божа благодать оберігає кожного нашого захисника. Бажаю, щоб свята вода омила всі тривоги, а в серці залишилися тільки віра, любов та незламність. Зі святою вечерею вас!
***
На другий Святвечір бажаю тобі щедрості долі: кохання, як у казці, успіхів на роботі та миру в душі. Нехай рік буде сповнений радості та нових пригод!
***
Зі Святим вечором! Нехай за вашим столом панує злагода, а в домі — затишок. Бажаю, щоб прийдешнє Хрещення Господнє дарувало здоров’я та сили на весь наступний рік. Нехай Бог береже вашу родину!
***
З другим Святвечором, рідні! Нехай щедра кутя на столі символізує солодке життя, а колядки наповнюють серце надією. Бажаю, щоб рік був повен успіхів, любові та добра.
***
Нехай цей Святвечір наповнить душу спокоєм. Бажаю миру нашій землі, світла — кожному дому і тепла — кожному серцю. Щасливих свят та Божого благословення!
Привітання на Другий Святвечір у віршах
Святвечір прийшов — радіють усі,
Хай в серці живуть щастя й мрії ясні.
Добра і тепла я вам бажаю,
Хай Господь ваш дім оберігає!
***
У Святвечір, в тихий час зимовий,
Коли зірка засвітить в небесах,
Хай щастя запанує в кожнім домі,
І радість заіскриться в очах.
***
Хай у Вашій хаті — злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям — здоров’я бажаю.
***
Під обрусом — сіно,
На обрусі — свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
