Когда Радоница в 2023 году: обычаи и традиции этого дня

Культура и традиции – одно из важнейших достижений украинской нации, поэтому вспоминать историческое прошлое своего народа становится все более актуальным и важным. Особенно в это непростое время, когда многим пришлось пережить проводы своих близких, родных и любимых.

Каждый называет поминальные дни по-разному, однако нужно помнить, когда Радоница в 2023 году, и какие обычаи в эти дни.

Радоница, или проводы

В целом в Украине достаточно распространена традиция чествовать близких, которые отправились в другой мир. Обычно эти дни называют Гробки, Проводы, или Радоница.

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Разнообразие названий зависит от географии. Например, на Подолье, Волыни и в Центральной Украине привыкли говорить именно Гробки или Могилки.

Радоницей поминальные дни называют в Полесье и северных регионах Украины. В Приднепровье и на Юге Украины говорят поминки.

Когда Радоница в 2023 году

Когда проходит девять дней после Пасхи, принято проводить проводы, поскольку считается, что именно в эти дни души умерших посещают землю. Поэтому очень важно упомянуть о них именно в этот период.

В 2023 году Радоница выпадает на вторник, 25 апреля. Однако большинство украинцев предпочитают провожать усопших именно в воскресенье (23 или 30 апреля).

Традиции и обычаи на Радоницу

Поскольку перед Пасхой практически все дни заняты другими церковными праздниками и особыми днями, в которые не всегда можно заниматься физическим трудом, рекомендуется заранее позаботиться о могилах своих родственников.

Обычно за неделю следует навести порядок, чтобы, согласно верованиям, души умерших видели, что о них заботятся и помнят до сих пор.

После Пасхи нужно приходить в место, где похоронены близкие, и чествовать их память. С собой следует принести цветы, конфеты и печенье. Обычно берут именно то лакомство, которое при жизни любили близкие.

Однако в Полесье традиции несколько отличаются от привычных всем. Там принято считать грехом унывать, поскольку умершие должны радоваться, что их родственники о них помнят. Таким образом, живые не должны “портить настроение” умершим.

Иногда даже такие дни могут вызвать много эмоций и боли. Читай, как оправиться от потери самого родного человека.