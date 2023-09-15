Незаменимые помощники! Искренние и душевные поздравления в прозе и стихах с Днем фармацевта 2023

День фармработника ежегодно празднуют в третью субботу сентября. В этом году День фармацевта в Украине отметят 16 сентября. В нашем материале ты найдешь искренние и душевные поздравления в стихах и прозе, которыми можешь поделиться со знакомыми фармацевтами.
Фармацевты часто помогают нам, когда нет возможности посетить врача. Поэтому для многих они становятся настоящими спасателями. День фармацевта в Украине отмечают уже давно, этот праздник не новый.
Если у тебя есть знакомые фармацевты, поздравь их с профессиональным праздником. Выбирай искреннее и душевное поздравление, которое понравилось больше всего.
Фармацевты, поздравляю,Вам открытий я желаю,И здоровья, и терпенья,Лёгкости, в пути везенья.Очень важна ваша роль,Вместе вы — большой герой,Будет счастье и удача,Мир, успеха вам в придачу.
Фармацевты, поздравляю,Вам открытий я желаю,И здоровья, и терпенья,Лёгкости, в пути везенья.Очень важна ваша роль,Вместе вы — большой герой,Будет счастье и удача,Мир, успеха вам в придачу.
С Днём фармацевта Украины!Без вас больные никуда.Лекарства или витаминыВы подберёте без труда.Так пусть для радости причиныВас настигают в каждом дне,И все карьерные вершиныВам покорятся без проблем!
С Днём фармацевта Украины!Без вас больные никуда.Лекарства или витаминыВы подберёте без труда.Так пусть для радости причиныВас настигают в каждом дне,И все карьерные вершиныВам покорятся без проблем!
Фармработник Украины,Ты незаменим никем!Пожелаю жизни длинной,Даже без лекарств совсем!Ярким, словно взрыв салюта,Каждый день пусть будет твой,Путь с везеньем абсолютнымСтанет белой полосой!
Фармработник Украины,Ты незаменим никем!Пожелаю жизни длинной,Даже без лекарств совсем!Ярким, словно взрыв салюта,Каждый день пусть будет твой,Путь с везеньем абсолютнымСтанет белой полосой!
Раньше мы рассказывали, какие еще праздники будут в сентябре.
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