Незамінні помічники! Щирі та душевні привітання у прозі та віршах із Днем фармацевта 2023

День фармпрацівника щорічно відзначають у третю суботу вересня. Цього року День фармацевта в Україні святкуватимуть 16 вересня. У нашому матеріалі ти знайдеш щирі та душевні привітання у віршах та прозі, якими можеш поділитися зі знайомими фармацевтами.
Фармацевти часто допомагають нам, коли немає можливості відвідати лікаря. Тому для багатьох вони стають справжніми рятівниками. День фармацевта в Україні святкують уже давно, це свято не нове.
Якщо у тебе є знайомі фармацевти, привітай їх із професійним святом. Вибирай щире та душевне привітання, яке сподобалося найбільше.
Фармацевтів України,Ми вітаємо в цей день,Багато радості бажаємо,Довгих і щасливих днів.Вітаємо зі святом!Хай праця буде до душі!Хай дні проходять радісно!Хай мир панує у сім’ї!
Фармацевтів України,Ми вітаємо в цей день,Багато радості бажаємо,Довгих і щасливих днів.Вітаємо зі святом!Хай праця буде до душі!Хай дні проходять радісно!Хай мир панує у сім’ї!
Хто розбирається у ліках,Глянувши лише на рецепт,Зрозуміє відразу ваш діагноз!Звичайно, це фармацевт!Ми від душі тобі бажаємо,Звичайно, тільки добра!Тебе сьогодні ми вітаємо!Нехай не буде в житті зла.
Хто розбирається у ліках,Глянувши лише на рецепт,Зрозуміє відразу ваш діагноз!Звичайно, це фармацевт!Ми від душі тобі бажаємо,Звичайно, тільки добра!Тебе сьогодні ми вітаємо!Нехай не буде в житті зла.
Підтримувати здоров’я,Розшифрувати рецептЗ особливою любов’юДопоможе фармацевт.І ми йому відповімо,А може й заспіваємо:Ти — кращий за всіх на світіНа терені своєму!
Підтримувати здоров’я,Розшифрувати рецептЗ особливою любов’юДопоможе фармацевт.І ми йому відповімо,А може й заспіваємо:Ти — кращий за всіх на світіНа терені своєму!
Раніше ми розповідали, які ще свята будуть у вересні.
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