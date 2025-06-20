28 июня — это не просто дата в календаре, это день, когда мы чествуем главный закон нашего государства — символ демократии, справедливости и прав каждого украинца. Конституция – это основа нашей свободы, независимости и национального достоинства.

В этот праздничный день хочется сказать искренние благодарности всем, кто борется за право Украины жить по законам правды и чести. Дарим тебе подборку красивых поздравительных слов на открытках для родных, друзей, коллег и всех, кто любит Украину сердцем.

С Днем Конституции: картинки

Поздравляя с Днем Конституции, мы напоминаем о том, что народ Украины имеет право жить свободно и достойно. Мы проявляем уважение к тому, что формирует нашу общую жизнь — не обещания, а нормы, которые должны соблюдаться всеми. Это не просто дата — это об уважении к себе, своим правам и стране, которую мы строим вместе.

С Днем Конституции Украины: поздравительные картинки в сине-желтых красках / 13 Фотографий

Нынешняя Конституция Украины была принята в ночь с 27 на 28 июня 1996 года после бессонного “конституционного марафона” в Верховной Раде, который длился почти сутки. Это было историческое событие: впервые независимое государство приняло свой собственный Основной Закон, закрепивший демократическое устройство, права и свободы граждан, а также определил Украину как суверенное, правовое и социальное государство.

Но история украинского конституционализма гораздо глубже. Еще в 1710 гетман Филипп Орлик составил Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского — документ, который многие считают одной из первых конституций в Европе и мире.

Конституция Орлика была написана для того, чтобы ограничить власть гетмана и установить баланс между разными ветвями власти — невероятное в то время. Это свидетельствует о глубоком стремлении украинцев к правовому государству и свободе еще задолго до обретения независимости. И упоминание об этом документе добавляет еще большее содержание к празднованию современного Дня Конституции — как преемственности нашего стремления к справедливости и собственному пути.

А принятие нынешней Конституции Украины стало важным шагом к укреплению государственности и утверждению правовой системы. Этот документ — не просто юридический акт, а символ нашей независимости и национального выбора. Даже в трудные времена, когда страна сталкивается с вызовами войны или политической нестабильности, Конституция остается фундаментом, к которому мы можем апеллировать ради свободы, достоинства и справедливости.

А еще раньше мы публиковали материал с предложением гражданам Украины пройти тест на знание Конституции: как украинцы знают Основной закон и свои права.

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