С Новым годом 2026: поздравления и пожелания мира, и счастливых сердец рядом

Бокал шампанского, искренняя улыбка, заветные желания и что-нибудь вкусненькое — вот что делает праздник по-настоящему удачным! Несмотря на трудности и войну, Новый год приносит нам радость и надежду, а также желание поделиться этим праздничным теплом с друзьями и близкими.

Поздравь их с Новым годом: напомни, как они дороги тебе, и пожелай счастья и мира. А слова для самых искренних поздравлений мы уже подготовили — читай лучшие поздравления своими словами и в стихах с Новым 2026 годом!

Поздравления с Новым годом 2026 своими словами

Пусть этот Новый 2026 год принесет тебе мгновения настоящей радости, тёплые встречи с близкими и минуты невероятного счастья каждый день. Желаю мира нашей Украине и сил сердцу верить, что всё будет хорошо. Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, смехом и искренними объятиями.

С Новым годом! Желаю, чтобы каждый день 2026 года дарил тебе ощущение спокойствия и радости, а сердце было полным тепла и надежды. Мира нашей стране и тепла твоей душе, чтобы рядом всегда были люди, с которыми хочется делиться радостью и мечтами.

С Новым годом! Желаю, чтобы 2026 год был щедрым на хорошие новости, тёплые улыбки и уютные вечера с теми, кого ты любишь. Пусть мир вернётся в Украину, а сердце всегда ощущает любовь и надежду!

Сколько звёзд на небе — столько пусть сбудется мечт! Сколько росинок летним утром — столько улыбок в новом году пусть будет! Сколько искорок в бенгальском огоньке — столько добрых друзей прибавится! Огромного счастья, бесконечной любви и смелых взлётов к успеху и реализации надежд! Поздравляю тебя с Новым 2026 годом!

Искренне поздравляю тебя с праздником! Пусть в новом году не будет вой тревожных сирен и гула дронов над головой. А утренние новости перестанут шокировать! И если для мира в Украине нужны героизм наших ребят и чудо — пусть оно случится! Ждём, верим и надеемся на мирные рассветы 2026 года!

Прими мои самые тёплые и искренние поздравления с 2025 годом! Пусть с его приходом останутся позади огорчения, проблемы и неудачи. И пусть ангел-хранитель наградит тебя лучшими подарками судьбы! Невероятного тебе успеха, богатырского здоровья и огромного, как чистое небо, счастья!

Поздравления с Новым годом 2026 в прозе

Пусть следующий год подарит тебе 365 дней любви, здоровья и благополучия. А каждый день нового 2026 года принесёт новые замечательные поводы для счастья. С Новым годом!

С наступающим Новым годом! Пусть каждый день будет наполнен радостью и надеждами! Пусть в твоей жизни и вокруг царят мир и гармония. А 2025 год принесёт много поводов для улыбки!

Прими поздравления с Новым 2025 годом! Желаю тебе карьерного роста и жизненного успеха! Как можно больше волшебных и особенных моментов. Пусть здоровье и благополучие будут с тобой всегда!

С Новым годом! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше смеха, чем серьёзности, больше приключений, чем рутинных дел, и чтобы мир наконец вернулся в Украину.

Пусть 2026 год будет как тёплый плед и горячий шоколад: уютный, сладкий и с лёгким сюрпризом — любви, верных друзей, смеха и новых возможностей! Желаю мира нашей Украине и чтобы все проблемы таяли, как снежинки на ладони.

С Новым годом! Пусть 2026 год будет немного неожиданным, но безумно приятным. Желаю мира Украине, тепла в душе и чтобы каждый день приносил смешные и приятные приключения, которые ты потом будешь вспоминать с улыбкой.

Поздравления с Новым годом 2026 в стихах

Вітаю з Новорічним святом!

Бажаю вам удачу мати,

Міцне здоров’я без хвороб,

Цікавих вражень і пригод.

Хай гарним буде кожен день,

Любов у дім нехай зайде.

Злагоди, затишку і миру,

Щоб увесь рік жили щасливо!

Хай щастить в новому році,

Буде радісним життя,

Щоб любов була шалена,

Аж до самозабуття!

І грошей щоб було повно,

Вистачало щоб на все,

Новий рік нехай удачу

Із собою принесе!

Новий рік постука в двері,

Стане на поріг.

Хай збуваються всі мрії,

Не спиняйте біг.

Принесуть всім людям щастя

Ці зимові дні.

Запанує в світі ласка,

Будуть дні ясні.

Новий рік — чарівне свято,

Все, що хочеться — проси.

Все здійсниться так, як надо,

Диво в гості запроси!

Побажаю я любові

І здоров’я, і краси.

Та фінансів вам доволі

На майбутні часи!

