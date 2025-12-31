З Новим роком 2026: привітання і побажання миру та щасливих сердець поруч

Келих шампанського, щира посмішка, заповітні бажання та щось смачненьке — ось що робить свято справді вдалим! Попри труднощі та війну, Новий рік приносить нам радість і надію, і бажання поділитися цим святковим теплом із друзями та рідними.
Привітай їх із Новим роком: нагадай, як вони дорогі тобі, та побажай щастя і миру. А слова для найщиріших привітань ми вже підготували — читай найкращі привітання своїми словами й у віршах з Новим роком 2026!
Привітання з Новим роком 2026 своїми словами
Нехай цей Новий рік 2026 принесе тобі миті справжньої радості, теплі зустрічі з близькими та хвилини неймовірного щастя щодня. Бажаю миру нашій Україні та сил серцю вірити, що все буде добре. Нехай твоє життя буде наповнене світлом, сміхом і щирими обіймами.
***
З Новим роком! Бажаю, щоб кожен день 2026 року дарував тобі відчуття спокою і радості, а серце було повне тепла й надії. Миру нашій країні та тепла твоїй душі, щоб поруч завжди були люди, з якими хочеться ділитися радощами і мріями.
***
З Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був щедрим на добрі новини, теплі посмішки та затишні вечори з тими, кого ти любиш. Нехай мир повернеться в Україну, а серце завжди відчуває любов і надію!
***
Скільки зірок на небі — стільки мрій нехай збудеться! Скільки росинок літнього ранку — стільки посмішок у новому році нехай буде! Скільки іскорок у бенгальському вогнику — стільки добрих друзів додасться! Величезного щастя, нескінченної любові та сміливих злетів до успіху та реалізації надій! Вітаю тебе з Новим 2026 роком!
***
Щиро вітаю тебе зі святом! Нехай у новому році не буде виття тривожних сирен і гулу дронів над головою. А ранкові новини перестануть шокувати! І якщо для миру в Україні потрібні героїзм наших хлопців і диво — нехай воно станеться! Чекаємо, віримо, і сподіваємося на мирні світанки 2026 року!
***
Прийми мої найтепліші та найщиріші вітання з 2025 роком! Нехай із його приходом позаду залишаться прикрощі, проблеми і невдачі. І нехай ангел охоронець винагородить тебе найкращими подарунками долі! Неймовірного тобі успіху, богатирського здоров’я і величезного, як чисте небо, щастя!
Привітання з Новим роком 2026 в прозі
Нехай наступний рік подарує тобі 365 днів любові, здоров’я і добробут. А кожен день нового 2026 року принесе нові чудові приводи для щастя. З Новим роком!
***
З прийдешнім Новим Роком! Нехай кожен день буде сповнений радості та надій! Нехай у твоєму житті та навколо панує мир і гармонія. А 2025 рік принесе багато приводів для посмішки!
***
Прийми вітання з Новим 2025 роком! Бажаю тобі кар’єрного зростання та життєвого успіху! Якомога більше чарівних та особливих моментів. Нехай здоров’я і добробут будуть із тобою завжди!
***
З новим роком! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше сміху, ніж серйозності, більше пригод, ніж рутинних справ, і щоб мир нарешті повернувся в Україну.
***
Нехай 2026 буде як теплий плед і гарячий шоколад: затишний, солодкий і з легким сюрпризом, любові, вірних друзів, сміху та нових можливостей! Бажаю миру нашій Україні і щоб усі проблеми танули, як сніжинки на долоні.
***
З Новим роком! Нехай 2026 буде трохи несподіваним, але шалено приємним. Бажаю миру Україні, тепла в душі та щоб кожен день приносив смішні й приємні пригоди, які ти потім згадуватимеш із посмішкою.
Привітання з Новим роком 2026 у віршах
Вітаю з Новорічним святом!
Бажаю вам удачу мати,
Міцне здоров’я без хвороб,
Цікавих вражень і пригод.
Хай гарним буде кожен день,
Любов у дім нехай зайде.
Злагоди, затишку і миру,
Щоб увесь рік жили щасливо!
***
Хай щастить в новому році,
Буде радісним життя,
Щоб любов була шалена,
Аж до самозабуття!
І грошей щоб було повно,
Вистачало щоб на все,
Новий рік нехай удачу
Із собою принесе!
***
Новий рік постука в двері,
Стане на поріг.
Хай збуваються всі мрії,
Не спиняйте біг.
Принесуть всім людям щастя
Ці зимові дні.
Запанує в світі ласка,
Будуть дні ясні.
***
Новий рік — чарівне свято,
Все, що хочеться — проси.
Все здійсниться так, як надо,
Диво в гості запроси!
Побажаю я любові
І здоров’я, і краси.
Та фінансів вам доволі
На майбутні часи!
