Сретение Господне 2023: когда празднуют и какие традиции в Украине

Сретение — это христианский праздник, который отмечают на 40-й день после дня рождения Иисуса Христа.
В этот день чтят память о том, как Дева Мария принесла своего сына в Иерусалимский Храм и поблагодарила Бога за первенца.
Ежегодно Сретение празднуют 15 февраля. В 2023 году этот день приходится на среду.
Во времена язычества Сретение знаменовало встречу зимы и весны. Но в народе многие считают так и по сей день.
Уже после крещения Киевской Руси праздник приобрел религиозный характер, поскольку считается, что в этот день встречаются Старый и Новый заветы.
В этот день существует ряд запретов, которых следует придерживаться:
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