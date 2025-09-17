Вера, Надежда и Любовь — имена которых порой так не хватает в военной повседневности. Однако некоторые могут не знать, что для них существует особый церковный праздник.

Посвящен он памяти святых мучениц и их матери Софии, которые стали персонификацией христианских добродетелей и олицетворением отваги.

Когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви 2025

День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии отмечался каждый год в одну дату — 30 сентября по григорианскому календарю, но в этом году второй раз мы отмечаем его по новому календарю.

Новая дата праздника Веры, Надежды, Любви — 17 сентября.

Вера, Надежда и Любовь — история праздника

Первые упоминания о мученицах Вере, Надежде, Любови и их матери Софии появились только в VII веке нашей эры. Однако согласно верованиям женщины жили во II веке.

София пыталась воспитывать своих дочерей в христианском благочестии. Однако в Риме в те годы начались преследования христиан. Женщину с детьми заключили в тюрьму и всеми способами пытались убедить вернуться к идолопоклонству, но они были верны своей вере.

Девочкам было всего 12, десять и девять лет, когда их подвергли пыткам, чтобы они отреклись от своей веры. После очередных отказов Веру, Надежду и Любовь убили. Сокрушенная мать похоронила своих детей, прожила только три дня после их смерти, а затем отправилась в небытие прямо возле их гроба.

Традиции на праздник Веры, Надежды и Любви

Несмотря на трагическую историю, 17 сентября считается радостным праздником, особенно важно отмечать женщинам. Утром рекомендуется немного поплакать. Тогда, по верованиям, женщина будет счастливой.

Молодые девушки даже могут немного погадать и испечь каравай. Однако ни в коем случае нельзя в этот день свататься или жениться, поскольку брак будет недолговечным и несчастливым.

Раньше на праздник семьи собирались за общим столом, чтобы почтить единство и любовь между поколениями. Также в этот день поздравляют Веру, Надежду, Любу и Софию, дарят символические подарки, в том числе платки, обереги, цветы.

Кроме того, существуют и народные приметы по этому празднику. К примеру, стоит внимательно наблюдать за погодой – считалось, что какая погода на Софию, такой будет и осень. Если посмотреть за окно, то можно понять: в этом году осень будет дождливой.

Напомним, некоторые важные религиозные праздники изменили даты ввиду перехода на новый церковный календарь. Об изменениях подробнее — в материале.

