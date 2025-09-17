Віра, Надія та Любов — імена яких часом так не вистачає у воєнній буденності. Однак дехто може не знати, що для них існує особливе церковне свято.

Присвячене воно пам’яті святих мучениць та їхній матері Софії, які стали персоніфікацією християнських чеснот та уособленням відваги.

Коли відзначають день мучениць Віри, Надії та Любові

День пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначалось кожного року в одну дату — 30 вересня за григоріанським календарем, але цьогоріч вдруге відзначатимемо його за новим календарем.

Тож нова дата відзначення свята Віри, Надії, Любові — 17 вересня.

Віра, Надія та Любов — історія свята

Перші згадки про мучениць Віру, Надію, Любов та їхню матір Софію з’явились лише у VII столітті нашої ери. Проте згідно з віруваннями, жінки жили у II столітті.

Софія намагалась виховувати своїх дочок у християнському благочесті. Однак у Римі у ті роки почалися переслідування християн. Жінку з дітьми ув’язнили та усіма способами намагались переконати повернутись до ідолопоклонства, але вони були вірні своїй вірі.

Дівчаткам було всього 12, десять та дев’ять років, коли їх піддали тортурам, щоб вони зреклися своєї віри. Після чергових відмов, Віру, Надію та Любов вбили. Коли згорьована матір поховала своїх дітей, то прожила лише три дні після їх смерті, а потім відправилась у небуття прямо біля їхнього гробу.

Традиції на свято Віри, Надії та Любові

Попри трагічну історію, 17 вересня вважається радісним святом, яке особливо важливо відзначати жінкам. Зранку рекомендується трохи поплакати. Тоді, за віруваннями, жінка буде щасливою.

Молоді дівчата навіть можуть трохи поворожити та спекти коровай. Однак в жодному разі не можна у цей день свататись або одружуватись, оскільки шлюб тоді буде недовговічним та нещасливим.

Раніше на свято родини збиралися за спільним столом, щоб вшанувати єдність і любов між поколіннями. Також у цей день вітають Вір, Надій, Люб та Софій, дарують символічні подарунки, зокрема хустки, обереги, квіти.

Крім того, існують і народні прикмети щодо цього свята. Наприклад, варто уважно спостерігати за погодою – вважалося, що яка погода на Софію, такою буде й осінь. Якщо ж подивитися за вікно, то можна зрозуміти: цьогоріч осінь буде дощовитою.

