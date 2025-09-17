Щирі привітання з днем Віри, Надії та Любові у віршах, картинках та прозі

Щороку у вересні відзначають день святих мучениць Віри, Надії та Любові та вітають власниць цих імен. Дівчата стали уособленням християнських чеснот та відваги, не зреклися своєї віри навіть попри тортури.

За віруваннями, в цей день вшановують пам’ять сестер та їхньої матері Софії, вони стали янголами й оберігають дівчат з цими іменами. Тож Вірі, Надії та Любові треба трохи поплакати 17 вересня, щоб бути щасливими протягом року. Нагадаємо, що дата змістилась. Раніше свято відзначали 30 вересня.

Хоч історія не має щасливого закінчення, власниці цих імен відзначають іменини. А з таким святом треба привітати.

Щоб зробити це гарно та оригінально ми зібрали найкращі привітання з днем Віри, Надії та Любові та їхньої матері Софії у віршах та прозі.

Вітання з днем Віри, Надії та Любові у віршах

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, сили й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги!

На довгих стежках вашої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З днем Віри, Надії, Любові!

***

Найбільший гріх — це втратити надію,

У відчай впасти, віру загубить.

Неначе гілку відхилити мрію,

Життя хоч на хвилину розлюбить.

Нелегко нам в житті, надія скрасить

Тяжкі години нашого буття,

Завжди пораду дасть і біль погасить

І вбереже від втрат і забуття.

Залишить в серці світлу шпаринку,

Затеплить іскорку любові й добра,

І мов той вітер, що жене хмаринку,

Розвіє сум і не страшна пора,

Ні зимових хуг, ні осінніх злив –

ЛЮБОВ, НАДІЯ, ВІРА — диво з див.

***

Хай буде в житті три героїні:

надія і віра, а з ними любов,

Нехай дні погані зникнуть відтепер,

А найкращий час прийде до тебе знову.

Нехай буде надія світилом в ночі,

І нехай буде віра у твоїй голові,

Любов у серці, любов`ю живи,

І будь вдячний прекрасній долі!

Привітання з днем Віри, Надії та Любові у прозі

Хочу тебе привітати з дуже світлим і зворушливим святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Без цих почуттів наше життя не може бути повним. Від щирого серця бажаю тобі ніколи не втрачати віру, завжди зберігати надію і знайти справжню любов!

***

Сьогодні іменини у чудових жінок — Віри, Надії, Любові й Софії. Ви як символ цнотливості, тепла і жіночності. Нехай ваші святі покровительки завжди оберігають вас від негараздів і поневірянь. Віра в диво осяває.

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові й матері їх Софії. Бажаю, щоб твоя віра була міцна, щоб у твоєму житті ні дня не проходило без надії, щоб любов постійно надавала тобі сил. Добра і щастя тобі, радості й світлої посмішки.

Бажаю, щоб у твоєму житті завжди жила віра в добро, надія на краще і велика любов, яка надихає. А мудрість допомагала робити правильні кроки навіть у складні часи.

***

Вітаю з Днем Віри, Надії, Любові й матері їх Софії. Нехай це світле свято принесе у твій дім злагоду, тепло і добробут. Хай віра підкріплює сили, надія відкриває нові горизонти, а любов дарує щастя щодня.

***

З Днем Віри, Надії, Любові й матері їх Софії! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди було місце для віри, надії та любові, а поруч були люди, які цінують, підтримують і зігрівають душею.

***

Нехай життя буде наповнене гармонією й теплом. Віра хай веде вперед, надія ніколи не згасає, а любов огортає тебе та твоїх рідних.

***

З Днем Віри, Надії, Любові й матері їх Софії! У це свято хочу побажати тобі щирих почуттів, чистих думок і доброї долі. Хай мудрість допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій, а любов завжди буде поруч.

А також дивись календар церковних свят на 2025 рік та дізнавайся про інші релігійні свята.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!