Стиль жизни Праздники

Железная свадьба: какая это годовщина и что принято дарить юбилярам

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 июля 2025, 14:45 2 мин.
Железная свадьба: это сколько лет совместной жизни
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь