Залізне весілля: яка це річниця та що заведено дарувати ювілярам

Кожна річниця весілля має свою назву, наприклад, перша річниця — ситцеве весілля, друга — паперове тощо. Чим довший шлюб, ти міцніший та дорожче матеріал, з яким його порівнюють. Читай, що означає залізне весілля та скільки має тривати такий шлюб.

Залізне весілля: це скільки років разом

Залізне весілля — це символічна назва 65-ї річниці спільного життя подружжя у шлюбі. Такий солідний ювілей зустрічається рідко, адже дожити разом до цього дня щастить не кожній парі. Саме тому ця дата сприймається як справжня перемога любові, довіри й вірності.

Залізо обрано як символ не випадково: воно міцне, надійне й витримує великі навантаження, подібно до стосунків подружжя, які за ці десятиліття пройшли через безліч життєвих випробувань. Кажуть, що якщо сім’я відзначає залізне весілля, їхній шлюб дійсно загартований, мов метал.

Як святкують залізне весілля

65-та річниця подружнього життя зазвичай проходить у колі найближчих людей — дітей, онуків, а часто й правнуків.

Це тепле сімейне свято, де головне — увага та турбота про тих, хто стільки років разом долав усі труднощі. Часто організовують невелике застілля вдома чи в затишному ресторані, готують пам’ятні слайд-шоу або плакати зі світлинами різних періодів життя пари.

Іноді цю дату відзначають у форматі повторної весільної церемонії або навіть вінчання, особливо якщо пара не мала такої можливості раніше. Це надає святу ще більшої зворушливості.

Що заведено дарувати на залізне весілля

За традицією на 65 років шлюбу дарують речі, пов’язані із залізом. Це можуть бути сувеніри у вигляді кованих фігурок, свічники, красиві рамки для сімейних фотографій, а також практичні речі для дому з елементами заліза. Часто дарують іменні декоративні таблички чи фоторамки з гравіюванням святкової дати та імен подружжя.

Не менш популярними є подарунки для душі — альбоми, книги родоводу чи зроблені на замовлення колажі з фотографіями, що нагадують про щасливі моменти життя.

Вважається доброю прикметою подарувати на залізне весілля пару кованих фігурок пташок або сердець — як символ довголіття й міцності союзу. А якщо є город чи сад, можна разом із ювілярами посадити дерево — воно стане живим нагадуванням про цей день і про силу їхньої любові.

