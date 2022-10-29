Уже в это воскресенье! Премьера шоу Танцы. World of dance: известные участники и формат

Важным фактором для каждого в это нелегкое время является умение расслабляться и отдыхать, ведь война очень истощает нас физически и морально.

Телеканал СТБ дает тебе такую ​​возможность: уже в конце этой недели украинцы ожидают премьеру нового шоу Танцы.World of dance. Создатели проекта отмечают, как важно сейчас всем нам затаить дыхание от восторга и ощутить безграничную гордость за своих.

Ведь танцы — это жизнь! Сегодня украинцы танцуют жизнь на зло врагам.

Когда и где смотреть Танцы. World of dance

Уже 30 октября в 20:00 талантливые украинцы, объединенные любовью к танцам, жизни и своей стране, будут вдохновлять нас своим танцевальным мастерством.

Сейчас также смотрят

В первом выпуске на сцену известнейшего международного танцевального формата выйдет победитель проекта Танцуют все Александр Геращенко. Все эти 12 лет тишины парень развивался, поэтому к возвращению на танцевальную сцену он подготовил шоу-номер.

Также на сцене появится еще одна финалистка Танцуют все Элина Антонова. Зрители СТБ помнят ее еще 11-летней девочкой, но 20 октября она вернется взрослой танцовщицей. А вот детскую группу участников будут представлять Илья Пивовар и Анна Наговицына, Тимур Путята, Евгения Пиндюра.

Ожидается и выступление сильнейшего крампера Украины Артема Горобця. Свое выступление мужчина посвятит дочери. Другой участник — Илья Бондаренко — расскажет собственную историю войны через танец.

Участники проекта выступают в трех категориях: Дети, Взрослые и Команды. Победителя в каждой категории будут выбирать только зрители.

Ведущая шоу, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева признает — проект создан вдохновлять украинцев на борьбу и победу.

Наши участники своим танцем уже покорили мир. Они поднимали флаг Украины на пьедестале многих конкурсов. Они творят историю танца и в очередной раз доказывают, что у украинской нации большое будущее.

Известно, что снимать шоу начали еще до 24 февраля, в эфир СТБ выйдет восемь выпусков, уже отснятых до полномасштабного вторжения РФ. Проект будет озвучиваться на украинском языке.

А что известно о первом выпуске 12-го сезона шоу Холостяк читай в нашем материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями!