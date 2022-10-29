Уже цієї неділі! Прем’єра шоу Танці. World of dance: відомі учасники та формат

Важливим фактором для кожного в цей нелегкий час є вміння розслаблятися та відпочивати, адже війна дуже виснажує нас фізично й морально.

Телеканал СТБ дає тобі таку можливість: уже наприкінці цього тижня українці очікують на прем’єру нового шоу Танці.World of dance. Творці проекту наголошують, як важливо зараз усім нам затамувати подих від захвату та відчути безмежну гордість за своїх.

Адже танці — це життя! Сьогодні українці танцюють життя на зло ворогам.

Коли та де дивитися Танці.World of dance

Вже 30 жовтня о 20:00 талановиті українці, об’єднані любов’ю до танців, життя та своєї країни, надихатимуть нас своєю танцювальною майстерністю.

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У першому випуску на сцену найвідомішого міжнародного танцювального формату вийде переможець проекту Танцюють всі Олександр Геращенко. Всі ці 12 років тиші хлопець розвивався, тож до повернення на танцювальну сцену він підготував шоу-номер.

Також на сцені з’явиться ще одна фіналістка Танцюють всі Еліна Антонова. Глядачі СТБ пам’ятають її ще 11-річною дівчинкою, але 20 жовтня вона повернеться дорослою танцівницею. А ось дитячу групу учасників представлятимуть Ілля Пивовар та Анна Наговіцина, Тимур Путята, Євгенія Піндюра.

Очікується й виступ найсильнішого крампера України Артема Горобця. Свій виступ чоловік присвятить доньці. Інший учасник — Ілля Бондаренко — розповість власну історію війни через танець.

Учасники проекту виступають у трьох категоріях: Діти, Дорослі та Команди. Переможця в кожній категорії обиратимуть тільки глядачі.

Ведуча шоу, чотирикратна чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татарінцева визнає — проект створений надихати українців на боротьбу та перемогу.

Наші учасники своїм танцем вже підкорили світ. Вони піднімали прапор України на п’єдесталі багатьох конкурсів. Вони творять історію танцю і вкотре доводять, що в української нації — велике майбутнє.

Відомо, що знімати шоу почали ще до 24 лютого, в ефір СТБ вийде вісім випусків, які вже були відзняті до повномасштабного вторгнення РФ. Проект озвучуватиметься українською мовою.

А що відомо про перший випуск 12 сезону шоу Холостяк читай в нашому матеріалі.

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