Какой телефон лучше купить в 2025 году: характеристики бюджетных гаджетов

Если ты в раздумьях, какой новый гаджет выбрать — мы поможем тебе, создав небольшой гид по техническим характеристикам современных популярных моделей. Аналитика показывает, что украинцы выбирают смартфоны в бюджетной ценовой категории, но и устройства среднего сегмента поражают своими возможностями. Итак, какой телефон лучше купить в 2025 — расскажем в материале.

На какие характеристики бюджетного телефона обратить внимание

Эксперты отмечают, что в 2025 году внимание следует обращать на новые модели проводных производителей смартфонов. Если ты предпочитаешь iOS, то выбор очевидно сведется к iPhone. Если ты ищешь мощную камеру среди более дешевых аналогов, тогда обращай внимание на последнюю модель Samsung Galaxy от Android.

Перед тем как начинать выбор и определиться, какой телефон лучше купить в 2025 году, определись со своими требованиями к:

дисплею;

процессору;

емкости памяти;

продолжительности заряда батареи;

особенностям камеры;

другим особенностям.

Итак, если ты готов (-а) рассмотреть эти вопросы, то полдела по поиску нового идеального смартфона уже сделано, ведь ты точно знаешь, что именно ищешь.

Дисплей

Дисплей — это четкость и насыщенность изображения и удобство для глаз, ведь случается, мы смотрим в него часами.

Сейчас FullHD-панель стала скорее нормой, чем шиком, поэтому выбирай ту, которая имеет разрешение 2400 x 1080 (первое число может варьироваться);

Выбор дисплеев ограничен IPS и AMOLED. Вторые считаются более совершенными, они более яркие и контрастные, но они нечасто встречаются в бюджетных гаджетах.

Процессор

если хочешь купить бюджетный смартфон для звонков и серфинга в интернете, но без мобильных игр — есть достойные предложения с чипом Mediatek;

если планируешь играть в игры, лучше выбирай гаджет на базе Qualcomm Snapdragon. Это более дорогой вариант, но значительно производительнее предыдущего;

HiSilicon Kirin — чипы, характерные для Huawei. Samsung работает на Exynos. Эти процессоры несколько схожи с Qualcomm Snapdragon;

низкую производительность имеют устройства на кристаллах Unisoc, Micromax, Hisense. Они будут едва покрывать твои базовые потребности: звонки и смс;

процессоры Apple обеспечивают быструю работу и высокую энергоэффективность.

Частота процессора

еще одна деталь: при частоте от 1,3 ГГц смартфон “летает” на простых задачах: открывает программы, соцсети;

а чтобы работало несколько программ или мессенджеров, лучше выбрать гаджет с процессором моделей с частотой работы от 1,8 ГГц.

Вместимость памяти

Встроенная память

Это — основная память смартфона, которую ты заполняешь фото, видео, документами и прочим. Если хочешь купить бюджетный телефон, но такой, чтобы отвечал современным требованиям, приобрети гаджет со встроенной памятью от 128 Гб.

Учти и тип хранилища: UFS 2.2 (или 2.1) — современный вариант, eMMC 5.1 — морально устаревший.

Для игр лучше выбирать вариант с большим объемом памяти. Или расширь ее, пользуясь дополнительной картой памяти.

Оперативная память

Оперативная память отвечает за работоспособность смартфона, именно от нее, например, зависит, сколькими программами одновременно ты можешь пользоваться.

Сейчас хорошей емкостью оперативной памяти считается 6 ГБ, а вот память менее 3 ГБ может быстро заполниться, и гаджет начнет тормозить.

Продолжительность заряда батареи

От того как долго держит батарея, зависит его (и твоя) автономность. В настоящее время почти все новые бюджетные гаджеты оборудованы аккумулятором емкостью 4500-5000 мАч. И даже при покупке бюджетного телефона можно найти модели с хорошим бонусом в виде скоростной зарядки (беспроводной или проводной).

Особенности камеры

Технические характеристики, такие как мегапиксели и другие параметры камеры, не отображают реальное качество результатов съемки. Но стоит обратить внимание на такие дополнительные функции, как наличие широкоугольного объектива, функцию повышенной стабилизации при съемке видео, автоматическую фокусировку, а также выбор различных режимов, позволяющих снимать ночью, делать панорамное фото и придавать изображению большую глубину и выразительность.

На что еще обратить внимание при покупке нового телефона в 2025 году

передовые возможности связи : поддержка 4-5G для высокоскоростного интернета, Bluetooth 5.2 и улучшенных систем навигации для быстрого подключения к сети и другим устройствам;

: поддержка 4-5G для высокоскоростного интернета, Bluetooth 5.2 и улучшенных систем навигации для быстрого подключения к сети и другим устройствам; материалы : корпус смартфона может быть пластиковым или металлическим, иметь защиту от воды и пыли;

: корпус смартфона может быть пластиковым или металлическим, иметь защиту от воды и пыли; безопасность и биометрия: сканеры отпечатков пальцев и распознавание лиц для безопасного использования телефона.

Раньше мы рассказывали, как быстро просушить телефон, если он упал в воду, и дали действенные советы.

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