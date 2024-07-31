Почему греется телефон: самые распространенные причины и способы его охлаждения

Все мобильные телефоны во время своей работы выделяют тепло — и это вполне нормально. Но бывают случаи, когда температура повышается в значительной степени. Почему греется телефон и как его охладить — читай в материале.

Смартфоны работают на литий-ионных батареях, которым свойственно выделять тепло. Так что если ты долго говоришь по телефону или снимаешь фото, и чувствуешь, что корпус уже горячий — не беда.

Нормальной считается температура телефона в диапазоне от 37 ° до 45 ° C тепла.

А вот значительный и длительный выход за пределы этих температурных рамок является проблемой. Рассмотрим, почему так случается и что с этим можно сделать.

Почему греется телефон: 5 частых причин

Телефон греется в жару

Почему? Возможно, ты оставляешь его надолго на солнечном месте, и он нагревается от прямых лучей. Или пользуешься темным чехлом, дополнительно притягивающим солнце. Нагрев могут спровоцировать также стекло-антишпион или плотный противоударный чехол.

Как охладить телефон: Держи телефон чуть дальше от солнца, замени на светлый. Вентилируй его дополнительно: можешь подержать под вентилятором. Или хотя бы не клади, перекрывая вентиляционные отверстия.

Смартфон греется, потому что ты слишком интенсивно используешь его

Почему? Если ты слишком долго снимаешь видео, или играешь в видеоигры, или используешь тяжелые приложения, в этом случае процессор телефона, не имеющий встроенных вентиляторов (как компьютер) перегружается и перегревается.

Как снизить температуру телефона: Дай ему перерыв, чтобы охладиться. Выключи все сетевые и ненужные навигационные модули, если они работают фоново.

Если часто играешь в игры — приобрети специальные аксессуары с вентиляторами, они будут скорее охлаждать телефон. И вовремя чисть кэш — так ты разгрузишь программное обеспечение и смартфону станет “легче дышать”.

Мобильный телефон начал греться внезапно

Почему? К примеру, внутрь попала влага. Либо смартфон падал и получил повреждения. Спровоцировать нагрев может и скрытый до поры до времени заводской брак. Или возникли проблемы с операционной системой.

Как охладить смартфон: Некоторые неисправности ты можешь починить сам (-а): например, почистить остаточные файлы с разным “мусором”, они могут накапливаться в программах, которыми ты чаще всего пользуешься. Если эта мера не помогает, попробуй сбросить программное обеспечение до заводских настроек. Или обратись в сервисный центр.

Греется батарея во время зарядки

Почему? Скоростные и беспроводные зарядки часто вызывают незначительное повышение температуры смартфона. А вот сильный перегрев нуждается в решительных действиях.

Как снизить температуру: осмотри зарядное устройство и сам смартфон. Возможно, сломан разъем или в него попала влага. Просуши его. Если видимых признаков повреждения нет, придется отдать зарядное в ремонт.

Греется айфон

Почему? Самая частая причина: ты вовремя не обновляешь программное обеспечение мобильного устройства и не проверяешь доступные обновления.

Как исправить: Обновления позволяют ускорить работу устройства и делают его более безопасным, поэтому воспользуйся этими преимуществами.

Ранее мы говорили, от каких устройств можно зарядить телефон без электричества.

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