Почему греется телефон: самые распространенные причины и способы его охлаждения

Ольга Петухова 31 июля 2024, 11:30
почему сильно греется телефон
Фото: Pexels

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