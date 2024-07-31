Чому гріється телефон: найпоширеніші причини та способи, як його охолодити

Ольга Петухова 31 Липня 2024, 11:30
чому сильно гріється телефон
Фото: Pexels

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