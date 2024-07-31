Чому гріється телефон: найпоширеніші причини та способи, як його охолодити

Всі мобільні телефони під час своєї роботи виділяють тепло — і це цілком нормально. Але трапляються випадки, коли температура підвищується значною мірою. Чому гріється телефон і як його охолодити — читай у матеріалі.

Смартфони працюють на літій-іонних батареях, яким властиво виділяти тепло. Тож якщо ти довго говориш телефоном або знімаєш фото і відчуваєш, що корпус вже гарячий — не біда.

Нормальною вважається температура телефона у діапазоні від 37° до 45°C тепла.

А от значний та тривалий вихід за межі цих температурних рамок є проблемою. Розглянемо, чому так трапляється і що з цим можна зробити.

Чому гріється телефон: 5 найчастіших причин

Телефон гріється у спеку

Чому? Можливо, ти лишаєш його надовго на сонячному місці, і він додатково нагрівається від прямого проміння. Або користуєшся темним чохлом, який додатково притягує сонце. Нагрівання можуть спровокувати також скло-антишпигун чи міцний протиударний чохол.

Як охолодити телефон: Тримай телефон трохи далі від сонця, заміни чохол на світлий. Вентилюй його додатково: можеш потримати під вентилятором. Або хоча б не клади, перекриваючи вентиляційні отвори.

Смартфон гріється, бо ти занадто інтенсивно використовуєш його

Чому? Якщо ти занадто довго знімаєш відео, або граєш у відеоігри, або використовуєш важкі застосунки, в цьому випадку процесор телефона, який не має вбудованих вентиляторів (як комп’ютер) перенавантажується і перегрівається.

Як знизити температуру телефона: Дай йому перерву, аби був час охолодитися. Вимкни усі мережеві та непотрібні на цей час навігаційні модулі, якщо вони працюють фоново.

Якщо часто грає в ігри — придбай спеціальні аксесуари з вентиляторами, вони швидше охолоджуватимуть телефон. І вчасно чисть кеш — так ти розвантажиш програмне забезпечення і смартфону стане “легше дихати”.

Мобільний телефон почав грітися раптово

Чому? Приміром, всередину потрапила волога. Або смартфон падав і отримав ушкодження. Спровокувати нагрівання може й прихований до певного часу заводський брак. Або виникли проблеми з операційною системою.

Як охолодити смартфон: Деякі несправності ти можеш полагодити сам (-а): приміром, почистити залишкові файли з різним “сміттям”, вони можуть накопичуватися у програмах, якими ти найчастіше користуєшся. Якщо ця міра не допомагає — спробуй скинути програмне забезпечення до заводських налаштувань. Або звернися до сервісного центру.

Гріється батарея під час заряджання

Чому? Швидкісні та бездротові зарядки часто викликають незначне підвищення температури смартфона. А от сильний перегрів потребує рішучих дій.

Як знизити температуру: оглянь зарядний пристрій і сам смартфон. можливо, зламаний роз’єм або у нього потрапила волога. Просуши його. Якщо видимих ознак пошкодження немає, доведеться віддати зарядне у ремонт.

Гріється айфон

Чому? Найчастіша причина: ти вчасно не оновлюєш програмне забезпечення мобільного пристою і не перевіряєш доступні оновлення.

Як виправити: Оновлення дозволяють прискорити роботу пристрою і роблять її безпечнішою, тож скористайся цими перевагами.

Раніше ми розповідали, від яких пристроїв можна зарядити телефон без електрики.

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