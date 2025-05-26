Який телефон краще купити 2025: характеристики бюджетних гаджетів

Якщо ти на роздоріжжі, який новий гаджет вибрати — ми допоможемо тобі, створивши невеличкий гід по технічних характеристиках сучасних популярних моделей. Аналітика показує, що українці обирають смартфони у бюджетній ціновій категорії, але й пристрої середнього сегмента нині вражають своїми можливостями. Отже, який телефон краще купити у 2025 — розповімо у матеріалі.

На які характеристики бюджетного телефона звернути увагу

Експерти зазначають, що у 2025 році увагу варто звертати на нові моделі провідник виробників смартфонів. Якщо ти надаєш перевагу iOS, тоді вибір очевидно зведеться до iPhone. Якщо ж ти шукаєш потужну камеру серед дешевших аналогів, тоді звертай увагу на останню модель Samsung Galaxy від Android.

Перед тим, як розпочинати вибір і обрати, який телефон краще купити у 2025 році, визначся зі своїми вимогами до:

дисплея;

процесора;

місткості пам’яті;

тривалості заряду батареї;

особливостей камери;

інших особливостей.

Тож якщо ти готовий (-а) розглянути ці питання, то півсправи з пошуку нового ідеального смартфона вже зроблено, адже ти точно знаєш, що саме шукаєш.

Дисплей

Дисплей — це чіткість та насиченість зображення та зручність для очей, адже, трапляється, ми дивимось у нього годинами.

Нині FullHD-панель стала радше нормою, ніж шиком, тож обирай ту, яка має роздільну здатність 2400 x 1080 (перше число може варіюватися);

Вибір дисплеїв обмежений IPS та AMOLED. Другі вважаються більш досконалими, вони яскравіші та контрастніші, але вони не часто зустрічаються у бюджетних гаджетах.

Процесор

якщо хочеш купити бюджетний смартфон для дзвінків та серфінгу в інтернеті, але без мобільних ігор — є гідні пропозиції із чіпом Mediatek;

якщо плануєш грати в ігри, краще вибирай гаджет на базі Qualcomm Snapdragon. Це дорожчий варіант, але значно продуктивніший за попередній;

HiSilicon Kirin — чіпи, характерні для Huawei. Samsung працює на Exynos. Ці процесори дещо схожі з Qualcomm Snapdragon;

найнижчу продуктивність мають пристрої на кристалах Unisoc, Micromax, Hisense. Вони ледь покриватимуть твої базові потреби: дзвінки та смс;

процесори Apple забезпечують швидку роботу та високу енергоефективність.

Частота процесора

іще одна деталь: при частоті від 1,3 ГГц смартфон “літає” на простих завданнях: відкриває програми, соцмережі;

а щоб працювали кілька програм або месенджерів, краще обрати гаджет з процесором моделей із частотою роботи від 1,8 ГГц.

Місткість пам’яті

Вбудована пам’ять

Це — основна пам’ять смартфона, яку ти заповнюєш фото, відео, документами та іншим. Якщо хочеш купити бюджетний телефон, але такий, щоб відповідав сучасним вимогам, придбай гаджет з вбудованою пам’яттю від 128 Гб.

Зверни увагу й на тип сховища: UFS 2.2 (або 2.1) — сучасний варіант, eMMC 5.1 — морально застарілий.

Для ігор краще обирати варіант із великим обсягом пам’яті. Або розширити її, користуючись додатковою карткою пам’яті.

Оперативна пам’ять

Оперативна пам’ять відповідає за працездатність смартфона, саме від неї, приміром, залежить, скількома програмами одночасно ти можеш користуватися.

Нині хорошою місткістю оперативки вважається 6 ГБ, а от пам’ять, менше ніж 3 ГБ, може швидко заповнитися, і гаджет почне гальмувати.

Тривалість заряду батареї

Від того, як довго тримає батарея, залежить його (і твоя) автономність. Нині майже всі нові бюджетні гаджети обладнані акумулятором місткістю 4500-5000 мАг. Та навіть при покупці бюджетного телефона можна знайти моделі з гарним бонусом у вигляді швидкісної зарядки (бездротова чи дротова).

Особливості камери

Технічні характеристики, такі як мегапікселі та інші параметри камери, не відображають реальну якість результатів фільмування. Але варто звернути увагу на такі додаткові функції, як наявність ширококутного об’єктива, функцію підвищеної стабілізації під час знімання відео, автоматичне фокусування, а також вибір різних режимів, які дозволять знімати вночі, робити панорамне фото та надати зображенню більшу глибину та виразність.

На що іще звернути увагу при покупці нового телефона у 2025 році

передові можливості зв’язку: підтримка 4- 5G для високошвидкісного інтернету, Bluetooth 5.2 та покращених систем навігації для швидкого підключення до мережі та інших пристроїв;

підтримка 4- 5G для високошвидкісного інтернету, Bluetooth 5.2 та покращених систем навігації для швидкого підключення до мережі та інших пристроїв; матеріали: корпус смартфона може мати бути пластиковим чи металевим, мати захист від води та пилу;

корпус смартфона може мати бути пластиковим чи металевим, мати захист від води та пилу; безпека та біометрія: підекранні сканери відбитків пальців та розпізнавання облич для безпечного користування телефоном.

Раніше ми розповідали, як швидко просушити телефон, якщо він впав у воду і дали дієві поради.

