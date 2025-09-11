Когда выйдет новый Macbook: дата релиза культового ноутбука

Недавно компания Apple представила линейку новых продуктов, но среди них не было показано ни одного Macbook. Читай в материале, почему в этом году отказались представлять девайс и когда ждать новеньких ноутбуков.

Новый Macbook: когда ждать презентации

По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, компания отложила релиз MacBook Pro с чипом M5 до весны 2026 года.

Текущие MacBook Pro на M4 вышли в октябре 2024-го, так что следующее поколение получит минимальные изменения, кроме нового процессора. Также вместе с MacBook Pro M5 в 2026-м появится MacBook Air M5.

Значительные инновации запланированы на новую версию ноутбука, а именно M6: OLED-дисплей, более тонкий корпус и новый дизайн.

Скорее всего массовое производство этой серии будет стартовать в конце 2025-го, а релиз — в начале 2026-го.

Его цена не должна превысить 1000 долларов, что сделает его самым дешевым в линейке и доступнее для людей, желающих почувствовать все мощности продукции Apple.

Модель будет иметь 13-дюймовый экран, процессор A18 Pro (как у iPhone 16 Pro), а дизайн тем временем будет сильно напоминать версию Air и будет представлен в следующих цветах: серебряный, розовый, желтый, синий. Ожидаемый объем продаж — 5-7 млн ​​единиц.

На самом деле есть определенные причины для того, чтобы ждать именно 2026 год: OLED-экраны обещают лучшую яркость, контраст и автономность, дизайн станет тоньше, с отверстием для камеры вместо выреза, также прибавится 5G-модем второго поколения, а чип M6 на 2-нм техпроцессе обеспечит скачок производительности.

Важно заметить, что Apple намерена отказаться от выреза в MacBook Pro уже в 2026 году. Также прогнозируется, что 14- и 16-дюймовые версии MacBook Pro, которые появятся в следующем году, будут иметь фронтальную камеру в виде отверстия на экране вместо стандартного выреза. Благодаря этому дисплей получит больше активных пикселей, а дизайн станет более монолитным и плавным.

Причины задержки выпуска новинок не объявлялись, и если планы снова не изменятся, весна будет богата другими новинками. Среди них iPhone 17e, базовый iPad с новым чипом и iPad Air М4, а также новый Apple Studio Display.

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