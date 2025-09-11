Коли вийде новий Macbook: дата релізу культового ноутбука

Нещодавно компанія Apple представила лінійку нових продуктів, але серед них не було показано жодного Macbook. Читай у матеріалі, чому цього року відмовилися представляти девайс та коли чекати на новенькі ноутбуки.

Новий Macbook: коли чекати на презентацію

За даними журналіста Марка Гурмана з Bloomberg, компанія відклала реліз MacBook Pro з чипом M5 до весни 2026 року.

Поточні MacBook Pro на M4 вийшли в жовтні 2024 року, тож наступне покоління отримає мінімальні зміни, окрім нового процесора. Також, разом з MacBook Pro M5 у 2026-му з’явиться MacBook Air M5.

Значні інновації заплановані на нову версію ноутбука, а саме M6: OLED-дисплей, тонший корпус і новий дизайн.

Скоріш за все, масове виробництво цієї серії стартуватиме наприкінці 2025 року, а реліз — на початку 2026-го.

Його ціна не має перевищити 1000 доларів, що зробить його найдешевшим у лінійці та більш доступним для людей, що хочуть відчути всі потужності продукції Apple.

Модель матиме 13-дюймовий екран, процесор A18 Pro (як в iPhone 16 Pro), а дизайн тим часом сильно нагадуватиме версію Air і буде представлений у наступних кольорах: срібний, рожевий, жовтий, синій. Очікуваний обсяг продажів — 5-7 млн одиниць.

Насправді є певні причини для того, щоб чекати саме 2026 року: OLED-екрани обіцяють кращу яскравість, контраст і автономність, дизайн стане тоншим, з отвором для камери замість вирізу, також додасться 5G-модем другого покоління, а чип M6 на 2-нм техпроцесі забезпечить стрибок продуктивності.

Важливо зауважити, що Apple збирається відмовитися від вирізу в MacBook Pro вже у 2026 році.

Також прогнозується, що 14- і 16-дюймові версії MacBook Pro, які з’являться наступного року, матимуть фронтальну камеру у вигляді отвору на екрані замість стандартного вирізу. Завдяки цьому дисплей отримає більше активних пікселів, а дизайн стане більш монолітним і плавним.

Причини затримки випуску новинок не оголошувалися, та якщо плани знову не зміняться, то весна буде багатою на інші новинки. Серед них iPhone 17e, базовий iPad з новим чипом і iPad Air М4, а також новий Apple Studio Display.

