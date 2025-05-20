Куда сыпать соль в посудомоечную машину: как правильно заполнять резервуар

В современном ритме жизни посудомоечная машина уже давно перестала быть роскошью — она стала надежным помощником в каждой хозяйке. Посудомойка экономит время, воду и даже электроэнергию, обеспечивая стабильно чистую и блестящую посуду без труда. Особенно это ощутимо в больших семьях или для тех, кто часто готовит дома. Кроме того, посуда моется при высоких температурах, что уничтожает бактерии — значит, это еще и гигиенично.

Читай, где находится отсек для соли в посудомоечной машине и как правильно засыпать ее — в нашем материале.

Куда засыпать соль в посудомоечную машину

Чтобы твоя “домашняя помощница” работала эффективно и долго, важно не только выбирать правильные режимы и моющие средства, но и помнить о соль, которая играет ключевую роль в работе посудомойки.

В подавляющем большинстве моделей посудомоечных машин (особенно европейских брендов — Bosch, Electrolux, Siemens, Gorenje, Beko и др.) резервуар для соли действительно расположен на дне камеры, под нижней корзиной для посуды.

Но следует учитывать несколько нюансов:

Некоторые компактные или настольные модели, особенно более дешевые или старые, могут не иметь резервуара для соли вообще, если в них нет встроенного ионного фильтра для смягчения воды. В таких случаях производитель рекомендует использовать таблетки “3 в 1”.

Некоторые модели премиум-класса имеют автоматическую систему дозировки или индикаторы, которые сами извещают о потребности в соли, но место заполнения обычно то же самое — на дне.

Как убедиться, где находится резервуар для соли

Инструкция к твоей модели — всегда самый надежный источник.

Осмотри дно машины — если видишь круглую пластиковую крышку с пометкой “Salt” или пиктограммой кристалликов — ты нашел резервуар.

Если его нет — скорее всего, у модели нет встроенного смягчителя, и тебе следует использовать таблетки с солью или внешний фильтр для воды.

Как правильно сыпать соль в посудомоечную машину

Выключи машину от питания (для безопасности — желательно, но не обязательно).

Выдвинь нижнюю корзину для посуды, чтобы добраться до дна камеры мойки.

Найди круглую крышечку с надписью “Salt” или символом соли — это и есть резервуар для смягчителя воды.

Открутите крышку резервуара.

Перед первым использованием залей в резервуар немного воды (примерно 200 мл) — только если это первое заполнение.

Насыпь специальную посудомоечную соль до полного заполнения резервуара Удобно использовать воронку.

Закрути крышку плотно.

После этого можешь запускать мойку или подождать, пока остатки соли смоются водой.

К вниманию читателей

Не используй обычную поваренную соль — она может содержать примеси, которые повредят систему.

Если соль рассыпалась на дно машины, просто убери ее влажной тряпкой.

Соль не смешивается с моющим средством — это разные вещи: соль смягчает воду, а моющее средство моет посуду.

Как часто нужно добавлять соль

Это зависит от жесткости воды. У большинства машин есть индикатор уровня соли, который светится, когда нужно пополнить. Если индикатора нет — делай это раз в 1–2 месяца (или чаще, если жесткая вода).

Для читателей Вікон раньше мы рассказывали об опасности, которую скрывают средства для мытья посуды.

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