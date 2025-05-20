Куди сипати сіль в посудомийну машину: як правильно заповнювати резервуар

У сучасному ритмі життя посудомийна машина вже давно перестала бути розкішшю — вона стала надійним помічником у кожній господарці. Вона економить час, воду і навіть електроенергію, забезпечуючи стабільно чистий та блискучий посуд без зусиль. Особливо це відчутно у великих родинах або для тих, хто часто готує вдома. Крім того, посуд миється при високих температурах, що знищує бактерії — отже, це ще й гігієнічно.

Читай, де знаходиться відсік для солі в посудомийній машині та як правильно її засипати — у нашому матеріалі.

Куди засипати сіль в посудомийну машину

Щоб твоя “домашня помічниця” працювала ефективно і довго, важливо не тільки обирати правильні режими та мийні засоби, а й пам’ятати про сіль, яка відіграє ключову роль у роботі посудомийки. Саме вона відповідає за пом’якшення води, що захищає внутрішні механізми машини від накипу та продовжує її термін служби. Особливо це актуально для регіонів із жорсткою водою.

У переважній більшості моделей посудомийних машин (особливо європейських брендів — Bosch, Electrolux, Siemens, Gorenje, Beko тощо) резервуар для солі дійсно розташований на дні камери, під нижнім кошиком для посуду.

Але варто враховувати кілька нюансів:

Деякі компактні або настільні моделі, особливо дешевші або старі, можуть не мати резервуару для солі взагалі, якщо в них немає вбудованого іонного фільтра для пом’якшення води. У таких випадках виробник рекомендує використовувати таблетки “3 в 1”.

Деякі моделі преміум-класу мають автоматичну систему дозування або індикатори, які самі сповіщають про потребу в солі, але місце заповнення зазвичай те саме — на дні.

Як переконатися де знаходиться резервуар для солі

Інструкція до твоєї моделі — завжди найнадійніше джерело.

Оглянь дно машини — якщо бачиш круглу пластикову кришку з позначкою “Salt” або піктограмою кристаликів — ти знайшов (-ла) резервуар.

Якщо його немає — швидше за все, модель не має вбудованого пом’якшувача, і тобі варто використовувати таблетки з сіллю або зовнішній фільтр для води.

Як правильно сипати сіль у посудомийну машину

Вимкни машину від живлення (для безпеки — бажано, але не обов’язково).

Висунь нижній кошик для посуду, щоб дістатися до дна камери миття.

Знайди круглу кришечку з написом “Salt” або символом солі — це і є резервуар для пом’якшувача води.

Відкрути кришку резервуара.

Перед першим використанням залий в резервуар трохи води (приблизно 200 мл) — тільки якщо це перше заповнення.

Насип спеціальну посудомийну сіль до повного заповнення резервуара. Зручно використовувати лійку.

Закрути кришку щільно.

Після цього можеш запускати мийку або почекати, поки залишки солі змиються водою.

До уваги читачів

Не використовуй звичайну кухонну сіль — вона може містити домішки, які пошкодять систему.

Якщо сіль розсипалась на дно машини — просто прибери її вологою ганчіркою.

Сіль не змішується з мийним засобом — це різні речі: сіль пом’якшує воду, а мийний засіб миє посуд.

Як часто потрібно додавати сіль

Це залежить від жорсткості води. У більшості машин є індикатор рівня солі, який світиться, коли потрібно поповнити. Якщо індикатора немає — роби це раз на 1–2 місяці (або частіше, якщо жорстка вода).

Для читачів Вікон раніше ми розповідали про небезпеку яку приховують засоби для миття посуду.

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