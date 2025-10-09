В Соединенных Штатах арестовали подозреваемого в поджоге, который привел к трагическому пожару в Лос-Анджелесе. Огонь вспыхнул в январе, унес жизни 12 человек и стал одним из самых разрушительных в истории города.

По данным BBC, 29-летнего Джонатана Риндеркнехта задержали 7 октября во Флориде. Ему уже предъявили обвинение в умышленном поджоге, в результате которого было уничтожено имущество. В ближайшее время прокуратура может добавить и обвинения в убийстве.

Следствие вышло на мужчину через его запросы к ChatGPT

Следователям удалось установить личность мужчины по его цифровым следам. Риндеркнехт пользовался чат-ботом ChatGPT, создавая с помощью искусственного интеллекта изображения Лос-Анджелеса в огне. Именно эти запросы и привлекли внимание правоохранителей — после анализа метаданных и соединений след вывел на его аккаунты.

Пожар вспыхнул в районе Pacific Palisades в ночь на Новый год. Сначала он тлел под землей, но уже через несколько дней вырвался на поверхность и начал неконтролируемо распространяться.

Пламя уничтожило сотни гектаров территории, заставило эвакуировать более 100 тысяч человек и нанесло колоссальный ущерб. По оценкам экспертов, этот пожар может стать самой дорогостоящей лесной катастрофой в истории США.

Сейчас продолжается следствие. Правоохранители проверяют, действовал ли подозреваемый самостоятельно и что именно подтолкнуло его к этому преступлению.

В США уже происходили подобные случаи. Ранее 60-летний мужчина обратился к ChatGPT за советом, как сократить потребление соли, и получил опасную рекомендацию — заменить поваренную соль на токсичный бромид натрия.

