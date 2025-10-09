“Хотів побачити, як горить Лос-Анджелес”: ChatGPT викрив підозрюваного у смертельній пожежі

У Сполучених Штатах арештували підозрюваного у підпалі, який призвів до трагічної пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь спалахнув у січні, забрав життя 12 людей і став одним із найруйнівніших в історії міста.

За даними BBC, 29-річного Джонатана Ріндеркнехта затримали 7 жовтня у Флориді. Йому вже висунули обвинувачення у навмисному підпалі, внаслідок якого було знищено майно. Найближчим часом прокуратура може додати й звинувачення у вбивстві.

Слідство вийшло на чоловіка через його запити до ChatGPT

Слідчим вдалося ідентифікувати чоловіка завдяки його цифровим слідам. Ріндеркнехт користувався чатботом ChatGPT, створюючи за допомогою штучного інтелекту зображення Лос-Анджелеса у вогні. Саме ці запити й привернули увагу правоохоронців — після аналізу метаданих і з’єднань слід вивів на його облікові записи.

Пожежа спалахнула в районі Pacific Palisades у ніч на Новий рік. Спершу вона тліла під землею, але вже за кілька днів вирвалася на поверхню і почала неконтрольовано поширюватися.

Полум’я знищило сотні гектарів території, змусило евакуювати понад 100 тисяч людей і спричинило колосальні збитки. За оцінками експертів, ця пожежа може стати найдорожчою лісовою катастрофою в історії США.

Наразі триває слідство. Правоохоронці перевіряють, чи діяв підозрюваний самостійно, та що саме спонукало його до цього злочину.

У США вже траплялися подібні випадки. Раніше 60-річний чоловік звернувся до ChatGPT по пораду, як зменшити споживання солі, і отримав небезпечну рекомендацію — замінити кухонну сіль на токсичний бромід натрію.

