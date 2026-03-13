Российская студия анонсировала в Steam игру о боях за Гостомель: реакция украинского сообщества

В популярном игровом магазине Steam вспыхнул скандал из-за анонса новой стратегии, посвященной событиям начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Российские разработчики решили экранизировать бои за аэродром Антонов, что вызвало волну возмущения в украинском игровом сообществе.

Проект под названием Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes готовит к релизу российская студия Cats Who Play. Выход игры запланирован на 24 марта, о чем свидетельствуют данные на официальной странице платформы Valve.

Что предлагают игрокам

Разработчики позиционируют свой продукт как стратегию в реальном времени (RTS), сюжет которой базируется на событиях февраля-марта 2022 года. Кампания состоит из шести миссий, охватывающих период от высадки десанта в Гостомеле до отступления российских подразделений из Киевской области.

Интересно, что авторы используют двойные стандарты в маркетинге:

Для международной аудитории игра имеет более нейтральное название — Gostomel Heroes;

Для российских пользователей название звучит значительно пафоснее — Гостомельские богатыри.

В описании для российского рынка прямо указывается, что сюжет основывается на событиях так называемой сво, а сами разработчики называют видеоигры новой формой медиа, которая якобы эффективнее новостей передает информацию о конфликтах.

Cats Who Play не впервые использует реальные военные конфликты для своих проектов. Ранее эта студия уже выпускала игры о войне в Сирии (Syrian Warfare), где события подавались исключительно через призму российского военного присутствия. Также они работали над симулятором конфликта между Россией и США.

Реакция украинских геймеров

Украинское игровое сообщество отреагировало на анонс мгновенно. Игроки обвиняют разработчиков в цинизме и попытках превратить трагические события, сопровождавшиеся военными преступлениями в Киевской области, в развлекательный контент и средство пропаганды.

Сейчас в украинских Telegram-каналах и Twitter активно распространяются призывы массово жаловаться на страницу игры в Steam. Пользователи требуют от Valve заблокировать проект, поскольку он нарушает правила платформы относительно распространения языка вражды и оправдания агрессии.

Главное фото: Steam.

